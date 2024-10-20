Голосовать заставляют больных. Тарлев рассказал о нарушениях на выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Тарлев сообщил о нарушениях на выборах

Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в ЕС проходят с нарушениями. Такое заявление сделал кандидат в президенты страны, бывший премьер Василий Тарлев.

«Нас проинформировали, что в ряде больниц и клиник медицинский персонал массово собирает у пациентов бюллетени. Не исключаем, что это делается с целью фальсификации», — процитировал его ТАСС.

В преддверии голосования в средствах массовой информации появились сведения о том, что Тарлев якобы больше не участвует в президентской кампании, добавил кандидат.

В Молдавии проходят выборы и референдум, который инициировала действующий президент Майя Санду, выдвигающая свою кандидатуру на второй срок.

Представители оппозиции обвинили власти в том, что они хотят использовать плебисцит для повышения своей популярности на фоне тяжелого экономического кризиса и массовых протестов. Некоторые оппозиционные партии призвали граждан не участвовать в референдуме и не брать бюллетени.

«Меня огорчило, что в наших медицинских учреждениях, особенно в Онкологическом институте, Республиканской клинической больнице и ряде других больниц медицинский персонал собирает бюллетени больных, видимо, чтобы их использовать», — рассказал Тарлев РИА «Новости».

В ЦИК тоже поступила информация о шести случаях нарушений на избирательных участках. Все эти случаи находятся в процессе проверки полицейскими, рассказала руководитель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.

На должность президента претендуют 11 кандидатов. Главные соперники — Майя Санду, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов в первом туре, то второй тур выборов пройдет 3 ноября.

Ранее молдаване в России подали петицию из-за двух участков на выборах. Подписные листы приняли в консульском отделе, документ заверили штампом.