ЦИК Молдавии признал состоявшимся референдум о евроинтеграции страны

Референдум о евроинтеграции Молдавии признали состоявшимся, так как явка превысила 42%, заявила глава ЦИК республики Анжела Караман. По ее словам, избирательный процесс проходит штатно, а люди голосуют активно, сообщило РИА «Новости» .

В воскресенье в Молдавии также выбирают президента. На должность претендуют 11 человек, включая действующего главу государства Майю Санду. Чтобы голосование и референдум признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%.

«По данным на 18:00 (совпадает с московским) в референдуме приняли участие 1 228 650 избирателей, что составляло 42,44%», — заявила уточнила Караман.

В Москве у посольства Молдавии собрались длинные очереди из желающих проголосовать на выборах президента. В МИД республики назвали эти скопления людей «искусственно созданными».