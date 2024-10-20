Очереди из граждан Молдавии собрались у посольства в Москве для голосования

Сотни граждан Молдавии пришли в воскресенье к зданию посольства в Москве, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента республики. Кадры с места показало РИА «Новости» .

Собравшиеся рассказали, что первые желающие проголосовать пришли к зданию посольства Молдавии на Кузнецком мосту к часу ночи. Очередь растянулась в половину Рождественки, с которой избирателей и пускали на участки.

«Мы пришли на выборы, чтобы спасать свою страну. Потому что хаос», — отметила одна из собеседниц агентства.

Один из претендентов на президентское кресло, Ренато Усатый призвал отдать голоса для того, чтобы «не потерять» Молдавию. По мнению политика, действия нынешних властей республики ведут как раз к этому.