Представитель МИД Захарова: при вступлении Молдавии в ЕС граждане станут безропотными рабами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какими последствиями обернется вступление Молдавии в Евросоюз. Граждане страны рискуют лишиться всех прав, отметила дипломат в эфире радиостанции Sputnik.
По ее мнению, в данном случае речь идет не про воссоединение народа, а про поглощение.
«Те люди, которых превращают на глазах у всего мира в людей другой национальности, другой культуры, другого этноса, для того это делается, и так это делается, чтобы они утратили свою идентичность», — пояснила представитель ведомства.
Если граждане Молдавии проголосуют за евроинтеграцию, добавила Захарова, они станут не просто обслуживающим персоналом, а безропотными рабами. Кроме того, такой выбор лишит страну будущего, считает дипломат.