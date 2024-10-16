По ее мнению, в данном случае речь идет не про воссоединение народа, а про поглощение.

«Те люди, которых превращают на глазах у всего мира в людей другой национальности, другой культуры, другого этноса, для того это делается, и так это делается, чтобы они утратили свою идентичность», — пояснила представитель ведомства.

Если граждане Молдавии проголосуют за евроинтеграцию, добавила Захарова, они станут не просто обслуживающим персоналом, а безропотными рабами. Кроме того, такой выбор лишит страну будущего, считает дипломат.