18 октября 2025 03:43 Визит позора. Мольбы о Tomahawk вышли Киеву боком — почему из Белого дома Зеленский выбежал бледным Зеленский предложил Трампу обменять украинские дроны на Tomahawk 0 0 0 Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / www.globallookpress.com Мир

США

Владимир Зеленский

Ракеты

Россия

Владимир Путин

Украина

Попытка обменять гарные украинские дроны на «ихние американские ракеты» закончилась для Зеленского троекратным позором. Украинского лидера в Белом доме порадовали только публичной поркой. Почему Владимир Зеленский выбежал из Овального кабинета бледным, зачем шеф Пентагона встретил его российским триколором и чем закончилась просьба о Tomahawk?

Как Зеленский прибыл в США с позором Путешествие Зеленского началось странно. Его самолет посадили в пригороде Вашингтона на военной базе. Политика встретил глава его же офиса Ермак и люди, похожие на пилотов самолета. Белый дом представляла рядовая чиновница. Делегация с украинским лидером не вызвала ажиотажа и в американской столице. Здесь Ермака встретили только два человека с транспарантами. Проблемы преследовали Зеленского и перед самой встречей с Трампом. Политик опоздал на нее на 28 минут — всего на мероприятие отводилось два часа. Впрочем, сам Трамп не слишком расстраивался. Известно, что перед Зеленским он принимал в Белом доме итальянского тенора Андреа Бочелли и слушал в Овальном кабинете его хиты. Перед закрытой встречей Трампа и Зеленского стороны дали небольшую пресс-конференцию. Присутствовал на ней и шеф Пентагона Пит Хегсет. Он выбрал галстук в цветах, напоминающих российский триколор.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

США дадут Украине Tomahawk? На брифинге Трамп подтвердил, что будет обсуждать с Зеленским ракеты Tomahawk. Политик заявил, что речь идет об очень серьезном и очень опасном оружии. Его поставки могут означать эскалацию конфликта, признал президент США.

Лучше закончить [конфликт] без Tomahawk. И я думаю, мы близки к этому. Дональд Трамп

На вопрос журналиста о том, даст ли Вашингтон разрешение на дальнобойные удары вглубь России, Трамп ответил: «Это будет означать эскалацию, но это предмет обсуждения». Президент США также заявил, что для Пентагона важно иметь достаточный запас Tomahawk и «мы не хотим раздавать то, что нам нужно для защиты нашей страны». Зеленский на встрече рассказал, что Украина может поставить США «тысячи беспилотников» в обмен на Tomahawk. Украинский лидер несколько раз повторил, что современные конфликты требуют большого количества дронов. Трамп, в свою очередь, назвал украинские аппараты «очень хорошими». И вновь добавил, что США самим нужны Tomahawk и другие ракеты, которые направляются Украине, но уточнил, что готов обсуждать предложение Зеленского.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Будет ли встреча Путина и Зеленского Трамп также дал понять, что встреча с Владимиром Путиным в Будапеште пройдет без Зеленского. Политик пообещал «быть на связи» с украинским лидером и сообщить ему о результатах встречи. Президент США объяснил, что выбрал Будапешт для саммита с российским главой, поскольку ему нравится премьер Венгрии Виктор Орбан. Сама страна Трампу кажется безопасной. В ответ Зеленский рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Глава офиса украинского лидера ранее утверждал, что его начальник поедет на встречу куда угодно, кроме России и Белоруссии. На этом же этапе брифинга Трамп назвал интересной построить между Россией и Аляской тоннель. Эту идею озвучил глава РФПИ Дмитриев. Президент США спросил у Зеленского, что тот думает по этому поводу. «Не очень счастлив слышать такое», — отреагировал украинский президент.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что хочет атаковать Украина ракетами Tomahawk Украинская пресса писала, что команда Зеленского на встречу с Трампом привезла военные карты. На них размечены некие «болевые точки российской оборонной промышленности». В ходе брифинга Зеленский пообещал бить Tomahawk только по военным целям. CNN отмечал, что украинский лидер очевидно пытался заинтересовать главу Белого дома в поставках таких ракет. Источники того же телеканала рассказывали, что Трамп медлил с поставками Tomahawk Украине. Он хотел получить от Зеленского более четкое представление о том, как тот будет их использовать. Готов ли Зеленский отказаться от НАТО Одна из американских журналистах спросила Зеленского, на какие конкретные уступки он готов пойти ради мира. «Откажетесь ли вы от вступления в НАТО? Американцы устали от войн за рубежом, и, как сказал наш президент, нам тоже нужны Tomahawk», — добавила репортеша. Зеленский ответил уклончиво. По его словам, ему нужно прекращение огня. Он заявил, что Киев «хочет мира», а что касается НАТО — «это вопрос Украины и ее союзников». Намного важнее для Украины, добавил политик, надежные гарантии безопасности. «Для нас очень важны двусторонние гарантии безопасности между мной и президентом Трампом», — сказал Зеленский.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп: «Пусть заявляют о победе» Белый дом Зеленский покинул в спешке. Провожали его лишь сотрудники протокольной службы. На вопросы журналистов политик отвечать отказался. Трамп же улетел во Флориду. В Truth Social он опубликовал пространный пост, где назвал встречу с Зеленским «очень интересной и сердечной». И добавил, что сказал президенту Украины, что «пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ!».

Пусть остановятся там, где стоят. Пусть оба объявят о победе — а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никаких смертей, никаких колоссальных и непосильных расходов. Дональд Трамп

Как Зеленский жаловался на Путина После встречи Зеленский созвонился с европейскими лидерами, а затем вышел к прессе. Здесь он заявил, что «Путин меня ненавидит».

Путин ненавидит меня. <...>. У меня соответственно аналогичное отношение к Путину. Владимир Зеленский

Украинский лидер дал и еще несколько комментариев о прошедшей встрече. Поставку дальнобойных ракет Украине стороны договорились пока не обсуждать. «Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации», — объяснил политик. Другие тезисы Зеленского: Глава Украины поблагодарил Трампа за приглашение и встречу. И заявил, что доверяет президенту США, так как тот хочет завершения конфликта.

Позиция Киева по урегулированию конфликта не изменилась. Украина хочет сначала прекращения огня и только потом переговоров.

Территориальный вопрос Зеленский назвал самым сложным. По его мнению, стороны должны остановиться «там, где мы есть», а затем начать договариваться.

Зеленский уверил, что обсудил с Трампом возможность передачи Украине средств ПВО. Шел разговор и о гарантиях безопасности. К чему пришли стороны, политик не рассказал.

Украина за эти годы стала достаточно сильной, но мы не можем бороться сегодня своей ПВО против баллистических ракет. Которых наша энергетика просто не выдерживает. Владимир Зеленский