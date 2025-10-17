Пентагон закопал Зеленского жестом. Такого унижения Украина еще не видела

Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с триколором

Фото: IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/www.globallookpress.com

На переговорах в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским внимание камер привлек министр войны США Пит Хегсет. Глава Пентагона появился за столом переговоров в галстуке с яркими полосами белого, синего и красного цветов — оттенков, совпадающих с российским триколором, трансляцию мероприятия вел Fox News.

Встреча шла в Белом доме в расширенном составе. За одним столом с Трампом и Зеленским сидели советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Марко Рубио и сам Хегсет.

На официальных кадрах видно, как министр войны внимательно слушает украинского президента, а выбранный им аксессуар отчетливо выделяется на фоне темного костюма. Он действительно напоминает расцветку российского флага.

Фото: Скриншот с трансляции

Официальных комментариев от представителей Пентагона по этому поводу не поступало. Все другие представители США выбрали для встречи однотонные галстуки.

Переговоры Трампа и Зеленского проходят на фоне подготовки встречи американского лидера с Владимиром Путиным в Будапеште. Ожидается, что тема Украины станет одной из центральных в предстоящем диалоге.

