Пентагон закопал Зеленского жестом. Такого унижения Украина еще не видела

Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с триколором

На переговорах в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским внимание камер привлек министр войны США Пит Хегсет. Глава Пентагона появился за столом переговоров в галстуке с яркими полосами белого, синего и красного цветов — оттенков, совпадающих с российским триколором, трансляцию мероприятия вел Fox News .

Встреча шла в Белом доме в расширенном составе. За одним столом с Трампом и Зеленским сидели советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Марко Рубио и сам Хегсет.

На официальных кадрах видно, как министр войны внимательно слушает украинского президента, а выбранный им аксессуар отчетливо выделяется на фоне темного костюма. Он действительно напоминает расцветку российского флага.