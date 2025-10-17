Пентагон закопал Зеленского жестом. Такого унижения Украина еще не видела
Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с триколором
На переговорах в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским внимание камер привлек министр войны США Пит Хегсет. Глава Пентагона появился за столом переговоров в галстуке с яркими полосами белого, синего и красного цветов — оттенков, совпадающих с российским триколором, трансляцию мероприятия вел Fox News.
Встреча шла в Белом доме в расширенном составе. За одним столом с Трампом и Зеленским сидели советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Марко Рубио и сам Хегсет.
На официальных кадрах видно, как министр войны внимательно слушает украинского президента, а выбранный им аксессуар отчетливо выделяется на фоне темного костюма. Он действительно напоминает расцветку российского флага.
Официальных комментариев от представителей Пентагона по этому поводу не поступало. Все другие представители США выбрали для встречи однотонные галстуки.
Переговоры Трампа и Зеленского проходят на фоне подготовки встречи американского лидера с Владимиром Путиным в Будапеште. Ожидается, что тема Украины станет одной из центральных в предстоящем диалоге.