Зеленский призвал Россию «остановиться» и начать переговоры

Россия и Украина должны остановиться и начать переговоры. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом.

«Мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Трамп прав. А затем начать говорить о том, как сделать шаги к долгосрочному миру», — заявил журналистам Зеленский.

На пресс-конференции украинский президент отказался обсуждать возможную передачу крылатых ракет Tomahawk. Он отметил, что Трамп не хочет эскалации, поэтому два президента договорились, что не будут публично говорить на тему Tomahawk. Также он переадресовал этот вопрос Вашингтону, так как «это их оружие».

После встречи Трамп не стал провожать украинского коллегу до машины и сразу после его отбытия из Белого дома улетел на вертолете. Встреча продлилась около двух часов, что было дольше запланированного. Поэтому ланч прошел без Трампа и Зеленского.