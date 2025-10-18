Трамп сделал первое заявление по результатам переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по результатам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Запись он опубликовал на своей платформе Truth Social.

Президент США назвал переговоры «интересными и сердечными», и призвал остановить боевые действия. Он предложил сторонам конфликта заключить сделку и «объявить себя победителями».

Он упомянул, что подобные рекомендации он уже направлял президенту России Владимиру Путину.

«Пусть остановятся там, где сейчас находятся. Пусть оба объявят себя победителями — история сама рассудит!» — написал Трамп.

Американский лидер заявил, что пора прекратить «огромные и непосильные траты» на украинский конфликт. Он также призвал солдат вернуться к семьям, заявив: «Хватит, возвращайтесь домой с миром!»

Ранее Трамп назвал возможное разрешение Украине наносить удары вглубь территории России шагом, который может привести к эскалации конфликта. Он выразил надежду, что сможет добиться урегулирования конфликта и дело не дойдет до передачи крылатых ракет Tomahawk.