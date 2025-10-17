Зеленский покинул Белый дом под крики журналистов

Закрытая встреча главы Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме завершилась. После переговоров украинский лидер покинул здание, сообщило Reuters .

Когда Зеленский вышел к кортежу, репортеры начали выкрикивать: «Как прошла встреча?». Однако политик не остановился и сразу сел в автомобиль. Он не ответил ни на один вопрос.

Предполагается, что в ближайшее время украинский лидер проведет брифинг для журналистов.

Разговор между лидерами Украины и США продлился около двух часов. Подробности обсуждения не разглашались. Ранее сообщалось, что на повестке могли быть поставки американских вооружений и вопросы урегулирования конфликта на Украине.

CNN утверждал, что администрация Белого дома уже разработала планы поставки оружия Украине на случай, если Трамп отдаст соответствующий приказ.

Источники телеканала подчеркивали, что такое решение политик может принять в любое время, если сочтет это правильным. Шеф Пентагона при этом встретил Зеленского в США в галстуке с триколором, похожим по расположению цветов на флаг России.