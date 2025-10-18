Зеленский рассказал о своей ненависти к президенту России

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о ненависти к президенту России Владимиру Путину. Своими чувствами он поделился на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Путин ненавидит меня. Думаю, было бы странно, если бы у меня было другое отношение к этому человеку. Я отношусь к нему также, как и он ко мне», — сказал Зеленский.

Зеленский провел встречу с американским коллегой 18 октября в Белом доме. Переговоры двух лидеров продолжались более двух часов.

Ранее Трамп опубликовал заявление по результатам встречи с Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер заявил, что пора прекратить «огромные и непосильные траты» на украинский конфликт.