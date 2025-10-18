Зеленский после встречи с Трампом отказался комментировать поставки Tomahawk

Владимир Зеленский заявил, что не будет публично обсуждать возможную передачу Украине ракет Tomahawk. На пресс-конференции после встречи лидером США Дональдом Трампом он сказал, что стороны договорились не комментировать этот вопрос.

«Президент США не хочет эскалации. Мы договорились, что не будем публично говорить о теме Tomahawk — поэтому я не буду комментировать, принято ли какое-либо решение», — сказал Зеленский на брифинге после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Позднее, отвечая на повторный вопрос журналистов о возможных поставках, украинский лидер отметил, что этот вопрос нужно адресовать Вашингтону.

«Спросите об этом у американской стороны. Это их оружие», — сказал Зеленский.

Встреча президентов США и Украины прошла в Вашингтоне и длилась около двух часов. После переговоров Зеленский покинул Белый дом.

Это уже третий визит украинского лидера в США с начала года. Накануне встречи Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным — лидеры договорились о личной встрече в Будапеште.

Американский президент ранее выразил уверенность, что и Путин, и Зеленский стремятся к прекращению конфликта, и подчеркнул, что надеется завершить его без применения дальнобойных ракет.