Зеленский передал Трампу карты с «болевыми точками» российской оборонки

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом показал ему карты с так называемыми «болевыми точками» российской оборонной промышленности. Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на источник в украинской делегации.

Собеседник издания рассказал, что украинская сторона привезла на переговоры несколько карт, которые, по его словам, имеют стратегическое значение для разговора с Трампом. На них, как утверждается, обозначены уязвимые места российской оборонки и военной экономики, воздействие на которые, по мнению делегации, может вынудить Москву прекратить боевые действия.

Какие именно объекты или направления указаны на схемах, не уточняется. Официальных комментариев из Киева и Вашингтона по этому поводу пока не поступало.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, заявил, что такой шаг стал бы эскалацией конфликта, но допустил, что обсудит этот вопрос с Зеленским.