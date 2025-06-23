Сегодня 18:02 «Убийца бункеров» дала премьеру. Чем американцы ударили по ядерным объектам в Иране 0 0 0 Фото: Kerstin Langenberger / www.globallookpress.com Мир

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США впервые на практике испытали свои управляемые авиабомбы GBU-57. Целью атаки стали три ядерных объекта в Иране, один из которых расположен глубоко под землей. Пока нет достоверных сведений о том, какой ущерб нанесли американцы. Все, что известно о новом оружии и его мощности, собрали в материале 360.ru.

Удар США по Ирану Американцы все же решились поддержать Израиль бомбометанием. В ходе операции «Полуночный молот» 22 июня были атакованы иранский подземный завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Натанзе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. Для удара США запустили с подводных лодок 30 ракет «Томагавк». Стелс-бомбардировщики Northrop B-2 Spirit доставили высокоточные управляемые противобункерные бомбы GBU-57. Их использовали впервые, и большая часть — 12 единиц — пришлась на завод, еще две сбросили в Натанзе. Согласно отчетам Пентагона, акция прошла очень успешно. Ранее стало известно, что американская разведка советовала воздержаться от атаки по Фордо. В противном случае это может ускорить работу иранцев над собственной ядерной бомбой. Если они выберут более простую конструкцию вроде «Толстяка», которого в 1945 году США сбросили на Хиросиму, то справятся за пару месяцев.

Фото: Надувной мулла с бомбой в центре Берлина, 21 июня 2025 года. Fabian Sommer / www.globallookpress.com

Последствия атаки США Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что у Ирана больше нет доверия к Соединенным Штатам и они должны получить ответ за удары по ядерным объектам. В то же время власти Тегерана всегда готовы начать диалог и взаимодействие с Европой. Кроме того, официальный Иран подчеркнул, что со всех трех объектов заранее вывезли персонал, большую часть оборудования и обогащенный уран. Что касается завода Фордо, то после падения всей дюжины супербомб образовались лишь три воронки. При этом они так и не смогли пробиться к основным цехам на глубине около 90 метров.

Фото: Iranian Army Officer / www.globallookpress.com

Заявлениям иранской стороны верят не все. Многие эксперты уверены, что удары GBU-57 просто наносились по четыре в одну точку для большей эффективности. Вывести с предприятий все ядерное оборудование за пару суток было бы просто нереально: это не передвижные столики, а массивные объекты, закрепленные болтами к цементным полам. Тем не менее говорить о разгромной победе еще рано, даже с учетом сегодняшних бомбардировок Фордо ВВС Израиля. Однако урон Ирану, похоже, нанесен серьезный и, по мнению специалистов из ЦРУ, мог отбросить местную ядерную программу на пару, а то и пять лет назад.

Фото: Протестные плакаты после удара США по Ирану. KIM Jae-Hwan / www.globallookpress.com

Как и когда создали GBU-57 Серия высокоточных управляемых бомб для уничтожения бункеров GBU-57 появилась после американского вторжения в Ирак в 2003 году. Тогда стало очевидно, что имеющиеся снаряды обладают слабой проникающей способностью и недостаточным уровнем разрушения. Так стартовал проект MOP — Massive Ordnance Penetrator, «Мощный проникающий снаряд». Работы вели исследовательская лаборатория ВВС и авиакомпания Boeing. Первую разработку показали в марте 2007-го на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико. Там в свое время испытывали первые в мире баллистические ракеты «Фау-2», а 16 июля 1945 года в рамках Манхэттенского проекта произошел первый в мире ядерный взрыв.

Фото: Выгрузка прототипа GBU-57 перед первым испытанием, 2007 год / Публичное достояние

Выдать армии готовый продукт собирались до декабря 2010-го, но из-за задержки финансирования (конгресс долго раскачивался, прежде чем расстаться с деньгами) все сдвинулось на полгода. Наконец ВВС США получили восемь новых бомб, но уже в следующем, 2012 году Пентагон запросил 82 миллиона долларов на разработку более мощного оружия с большей пробивной способностью. В итоге всех изысканий получилась крупнейшая в мире бомба для точечного уничтожения самых глубоких бункеров: снаряд способен пробить бетон, камень и землю. При поражении объекта он зарывается на глубину около 60 метров, где уже срабатывает боевой заряд. Тут, правда, есть нюансы: говорят, что это показания для обычного грунта, в бетон GBU-57 входит лишь на 18 метров.

Интересно Цена одной бомбы GBU-57 — три с половиной миллиона долларов США. В целом разработки и доработки боеприпасов стоили налогоплательщикам около 400 миллионов. Цена одной бомбы GBU-57 — три с половиной миллиона долларов США. В целом разработки и доработки боеприпасов стоили налогоплательщикам около 400 миллионов.

Считается, что эффективность использования возрастает, если «стрелять пуля в пулю», то есть последовательно сбрасывать в одно место несколько экземпляров оружия. Благодаря системе GPS-наведения это вполне достижимо. Так каждый следующий заряд будет проникать глубже предыдущего. Одна GBU-57 весит около 14 тысяч килограммов при длине чуть более шести метров.

Фото: Перевозка GBU-57, 2023 год / Публичное достояние

Летающее крыло с бомбами Новому оружию были нужны бомбардировщики, способные доставить эту тяжесть к цели. Выбор пал на первый современный серийный тяжелый самолет со схемой «летающее крыло» Northrop B-2 Spirit. В американской армии он с 1989 года и предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычных или ядерных бомб. Первое боевое применение бомбардировщиков случилось во время нападения армии НАТО на Югославию в 1999 году. Тогда B-2 сбросили более 600 высокоточных бомб (для них это тоже была премьера). Позднее самолеты летали на Ирак, Афганистан, Ливию. До текущего года последняя гастроль B-2 была в Йемене осенью 2024-го.

Фото: Northrop B-2 Spirit. Gene Blevins / www.globallookpress.com

Бомбардировщик неоднократно модернизировался. Он покрыт радиопоглощающими материалами, а реактивные струи двигателей экранируются. Есть возможность дозаправки в воздухе. Каждый борт способен нести на себе две GBU-57. Известны только четыре аварии B-2 за все время их эксплуатации, последняя произошла 10 декабря 2022 года. Northrop B-2 Spirit без оборудования стоит ровно миллиард долларов США. В полной комплектации он обойдется в 2 100 300 000 тысяч.

Интересно Самым тяжелым врагом бункеров называют Earthquake bomb, или Сейсмическую бомбу. Ее разработал перед Второй мировой войной британский инженер Барнс Уоллес. Первые снаряды, что активно применялись западными союзниками во время стратегических бомбардировок Германии, весили шесть тонн. В мирное время были созданы десятитонные образцы. Самым тяжелым врагом бункеров называют Earthquake bomb, или Сейсмическую бомбу. Ее разработал перед Второй мировой войной британский инженер Барнс Уоллес. Первые снаряды, что активно применялись западными союзниками во время стратегических бомбардировок Германии, весили шесть тонн. В мирное время были созданы десятитонные образцы.

Аналог ракеты GBU-57 в России Существуют и другие пробивные авиабомбы, но они уступают GBU-57 по мощности. Например, неуправляемая BLU-109/B весом в 900 килограммов пробивает почти два метра железобетона. Ее используют сами американцы, а также Канада, Франция, Великобритания, Дания, Бельгия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль и еще ряд стран. Российский вариант для поражения подземных объектов — КАБ-1500, или корректируемая авиабомба, массой полторы тонны. Ее оснащают лазерным или телевизионным самонаведением. Бомба способна пробить три метра железобетона или 20 метров земли. Точность попадания — до четырех метров.

Фото: Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 в Сирии. Friedemann Kohler / www.globallookpress.com

Существует шесть вариантов этого боеприпаса. К цели КАБ-1500 доставляют тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М или истребители Су-34, Су-35 и Су-27. Также есть бетонобойная бомба БетАБ-500. Она весит 500 килограммов и предназначена для разрушения железобетонных конструкций и повреждения взлетно-посадочных полос. Считается, что первое применение этого снаряда произошло в 2016 году в Сирии во время боев в восточной части Алеппо.