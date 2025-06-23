«Убийца бункеров» дала премьеру. Чем американцы ударили по ядерным объектам в Иране
США впервые на практике испытали свои управляемые авиабомбы GBU-57. Целью атаки стали три ядерных объекта в Иране, один из которых расположен глубоко под землей. Пока нет достоверных сведений о том, какой ущерб нанесли американцы. Все, что известно о новом оружии и его мощности, собрали в материале 360.ru.
Удар США по Ирану
Американцы все же решились поддержать Израиль бомбометанием. В ходе операции «Полуночный молот» 22 июня были атакованы иранский подземный завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Натанзе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований.
Для удара США запустили с подводных лодок 30 ракет «Томагавк». Стелс-бомбардировщики Northrop B-2 Spirit доставили высокоточные управляемые противобункерные бомбы GBU-57. Их использовали впервые, и большая часть — 12 единиц — пришлась на завод, еще две сбросили в Натанзе. Согласно отчетам Пентагона, акция прошла очень успешно.
Ранее стало известно, что американская разведка советовала воздержаться от атаки по Фордо. В противном случае это может ускорить работу иранцев над собственной ядерной бомбой. Если они выберут более простую конструкцию вроде «Толстяка», которого в 1945 году США сбросили на Хиросиму, то справятся за пару месяцев.
Последствия атаки США
Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что у Ирана больше нет доверия к Соединенным Штатам и они должны получить ответ за удары по ядерным объектам. В то же время власти Тегерана всегда готовы начать диалог и взаимодействие с Европой.
Кроме того, официальный Иран подчеркнул, что со всех трех объектов заранее вывезли персонал, большую часть оборудования и обогащенный уран. Что касается завода Фордо, то после падения всей дюжины супербомб образовались лишь три воронки. При этом они так и не смогли пробиться к основным цехам на глубине около 90 метров.
Заявлениям иранской стороны верят не все. Многие эксперты уверены, что удары GBU-57 просто наносились по четыре в одну точку для большей эффективности. Вывести с предприятий все ядерное оборудование за пару суток было бы просто нереально: это не передвижные столики, а массивные объекты, закрепленные болтами к цементным полам.
Тем не менее говорить о разгромной победе еще рано, даже с учетом сегодняшних бомбардировок Фордо ВВС Израиля. Однако урон Ирану, похоже, нанесен серьезный и, по мнению специалистов из ЦРУ, мог отбросить местную ядерную программу на пару, а то и пять лет назад.
Как и когда создали GBU-57
Серия высокоточных управляемых бомб для уничтожения бункеров GBU-57 появилась после американского вторжения в Ирак в 2003 году. Тогда стало очевидно, что имеющиеся снаряды обладают слабой проникающей способностью и недостаточным уровнем разрушения. Так стартовал проект MOP — Massive Ordnance Penetrator, «Мощный проникающий снаряд».
Работы вели исследовательская лаборатория ВВС и авиакомпания Boeing. Первую разработку показали в марте 2007-го на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико. Там в свое время испытывали первые в мире баллистические ракеты «Фау-2», а 16 июля 1945 года в рамках Манхэттенского проекта произошел первый в мире ядерный взрыв.
Выдать армии готовый продукт собирались до декабря 2010-го, но из-за задержки финансирования (конгресс долго раскачивался, прежде чем расстаться с деньгами) все сдвинулось на полгода. Наконец ВВС США получили восемь новых бомб, но уже в следующем, 2012 году Пентагон запросил 82 миллиона долларов на разработку более мощного оружия с большей пробивной способностью.
В итоге всех изысканий получилась крупнейшая в мире бомба для точечного уничтожения самых глубоких бункеров: снаряд способен пробить бетон, камень и землю. При поражении объекта он зарывается на глубину около 60 метров, где уже срабатывает боевой заряд. Тут, правда, есть нюансы: говорят, что это показания для обычного грунта, в бетон GBU-57 входит лишь на 18 метров.
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Считается, что эффективность использования возрастает, если «стрелять пуля в пулю», то есть последовательно сбрасывать в одно место несколько экземпляров оружия. Благодаря системе GPS-наведения это вполне достижимо. Так каждый следующий заряд будет проникать глубже предыдущего. Одна GBU-57 весит около 14 тысяч килограммов при длине чуть более шести метров.
Летающее крыло с бомбами
Новому оружию были нужны бомбардировщики, способные доставить эту тяжесть к цели. Выбор пал на первый современный серийный тяжелый самолет со схемой «летающее крыло» Northrop B-2 Spirit. В американской армии он с 1989 года и предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычных или ядерных бомб.
Первое боевое применение бомбардировщиков случилось во время нападения армии НАТО на Югославию в 1999 году. Тогда B-2 сбросили более 600 высокоточных бомб (для них это тоже была премьера). Позднее самолеты летали на Ирак, Афганистан, Ливию. До текущего года последняя гастроль B-2 была в Йемене осенью 2024-го.
Бомбардировщик неоднократно модернизировался. Он покрыт радиопоглощающими материалами, а реактивные струи двигателей экранируются. Есть возможность дозаправки в воздухе. Каждый борт способен нести на себе две GBU-57. Известны только четыре аварии B-2 за все время их эксплуатации, последняя произошла 10 декабря 2022 года.
Northrop B-2 Spirit без оборудования стоит ровно миллиард долларов США. В полной комплектации он обойдется в 2 100 300 000 тысяч.
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Аналог ракеты GBU-57 в России
Существуют и другие пробивные авиабомбы, но они уступают GBU-57 по мощности. Например, неуправляемая BLU-109/B весом в 900 килограммов пробивает почти два метра железобетона. Ее используют сами американцы, а также Канада, Франция, Великобритания, Дания, Бельгия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль и еще ряд стран.
Российский вариант для поражения подземных объектов — КАБ-1500, или корректируемая авиабомба, массой полторы тонны. Ее оснащают лазерным или телевизионным самонаведением. Бомба способна пробить три метра железобетона или 20 метров земли. Точность попадания — до четырех метров.
Существует шесть вариантов этого боеприпаса. К цели КАБ-1500 доставляют тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М или истребители Су-34, Су-35 и Су-27.
Также есть бетонобойная бомба БетАБ-500. Она весит 500 килограммов и предназначена для разрушения железобетонных конструкций и повреждения взлетно-посадочных полос. Считается, что первое применение этого снаряда произошло в 2016 году в Сирии во время боев в восточной части Алеппо.