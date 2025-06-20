Ядерная начинка завода Фордо. Что скрывает заветная цель Трампа в Иране?

США и Израиль грозят уничтожить ядерные заводы Ирана. Однако это может стать последним толчком для создания Тегераном собственной ядерной бомбы. Не слишком мощной по нынешнем временам, но все равно способной сжечь десятки тысяч жизней. Одно из таких стратегических предприятий — завод Фордо. Все, что он нем известно, — в материале 360.ru.

Ирану грозят супербомбой: Трамп одобрил атаки Начиная с 13 июня 2025 года одной из главных военных целей ЦАХАЛ стал иранский подземный завод по обогащению урана Фордо. Беспилотники повредили там некоторые надземные объекты, но помещения в подземельях остались целы. Следующий удар могут нанести США — их президент Дональд Трамп уже одобрил атаки по Ирану на заседании Совета нацбезопасности. Американцы планируют впервые использовать детище авиаконцерна Boeing — крупнейшую в мире корректируемую противобункерную авиационную бомбу GBU-57. Перед взрывом она уходит под землю на глубину до 60 метров, может пробить до 19 метров армированного бетона. Между тем американская разведка утверждает, что в случае удара по Фордо или убийства лидера Ирана Али Хаменеи иранцы наверняка поторопятся сделать свою ядерную бомбу вроде той, которую в 1945 году Штаты сбросили на Хиросиму. Тогда примерно 80 тысяч человек погибли моментально и больше 200 тысяч — в течение следующих пяти лет.

Фото: Военные учения, Иран, 2025 год. Iranian Army Officer / www.globallookpress.com

Ядерный Фордо: что производят на секретном заводе Иранский завод по обогащению урана Фордо построили рядом с одноименной деревней в 150 километрах к югу от Тегерана, недалеко от священного для шиитов города Кум. Для этого очень пригодилась подземная база Корпуса стражей Исламской революции: предприятие расположили на глубине около 90 метров под скальными породами. Возведение начали в 2006-м — быстро и втайне от всего мира. Но спустя три года после старта про него все же узнали западные разведывательные службы. Соединенные Штаты в лице президента Барака Обамы открыто заявили, что прицельно наблюдают за Фордо.

Фото: Студентка на митинге в поддержку ядерной программы Ирана, 15 ноября 2011 год. Arshideh Shahangi / www.globallookpress.com

Ирану пришлось сделать хорошую мину при плохой игре и якобы по своей воле признаться Международному агентству по атомной энергии в наличии «маленького неучтенного предприятия». При этом местные власти отметили, что ничего не нарушали: ранее их обязали объявлять о новых объектах за 180 дней до получения ими ядерного материала. После проверки в январе 2012 года представители МАГАТЭ объявили, что на заводе Фордо началось производство урана, обогащенного до 20%, и все это для медицинских целей. Кроме того, «материал остается под контролем и наблюдением агентства».

Фото: Махмуд Ахмадинежад в бытность президента Ирана посещает атомную станцию. Iran’s Presidency Office

Взрыв на ядерном заводе Ровно через год, в 2013-м, на предприятии прогремел взрыв, который почувствовали даже на большом расстоянии от эпицентра. Разрушения были серьезными, пострадала часть персонала: более 200 работников завода оказались заживо погребенными под землей. Жителей окрестных территорий эвакуировали, а все близлежащие дороги в радиусе 25 километров вокруг Фордо перекрыли. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника иранской разведки Хамидрезы Закари, взрыв — диверсия Израиля. Во всяком случае, иранский шпион, внедренный в «Моссад», якобы передавал, что у Тель-Авива есть программа акций саботажа на ядерных объектах давнего неприятеля.

Интересно Международному агентству по атомной энергии в 2025 году известно как минимум 27 ядерных объектов в Иране. Семь из них — незадекларированы. Международному агентству по атомной энергии в 2025 году известно как минимум 27 ядерных объектов в Иране. Семь из них — незадекларированы.

Разведка США подтвердила взрыв, но об участии Израиля говорить не стала. Официальные власти Ирана ни словом не обмолвились о катастрофе, мало того — отрицали даже сам факт происшествия. Все данные назвали слухами, которые распускают западные страны в рамках психологической войны и антииранской пропаганды.

Фото: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросс рассказывает о работе над новыми проектами в Иране, 2022 год. IMAGES/photo news.at/Georges Schneider / www.globallookpress.com

Завод Фордо стал опасен Был взрыв или не был, а в апреле 2015-го Фордо должен был пережить глобальную реконструкцию. То есть прекратить обогащение урана и исследования в этой области как минимум на 15 лет, вывести часть оборудования. Вместо предприятия планировали построить Центр ядерной физики и технологий. Вот только в 2016-м там зачем-то разместили зенитные ракетные системы С-300. Осенью 2019 года израильская компания ImageSat опубликовала спутниковые фотографии, на которых было хорошо видно: в Фордо полным ходом идет строительство и развитие все того же завода. Чуть позже глава иранской ядерной программы Али Акбар Салехи (кстати, выпускник Массачусетского технологического университета) объявил, что иранцы планируют обогащать уран до 5%. В 2021 году эта цифра выросла до 20%. А через два года на заводе был обнаружен уран «почти бомбового качества». Специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нашли на объекте 83,7% чистого урана 235 — этот изотоп используется как топливо в ядерных реакторах и оружии. В прошлом году агентство признало, что производство в Фордо безо всяких предупреждений сильно изменилось.