В Иране после ударов США образовались три воронки

Al Jazeera: на месте ударов США по ядерному объекту в Иране появились воронки

В Иране возле ядерного объекта Фордо после американских ударов образовались три воронки. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Газета опубликовала снимки со спутников, на которых заметны последствия атаки.

Утром 22 июня президент США Дональд Трамп объявил о нанесении авиаударов по ядерным объектам в иранских городах Фордо, Натанзе и Исфахане. Он подчеркнул, что целью было ограничение ядерных возможностей Ирана. По словам Трампа, важные объекты по обогащению урана полностью разрушены и теперь Тегеран должен пойти на мирные переговоры.

В Иране подтвердили, что американские самолеты атаковали ядерный объект в Фордо, однако он не получил серьезных повреждений. Высокопоставленные иранские представители заявили, что здания невозможно разрушить. Кроме того, большую часть высокообогащенного урана вывезли заранее.

Иран пообещал ответить на удары по ядерным заводам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.