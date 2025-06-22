В Иране после ударов США образовались три воронки
Al Jazeera: на месте ударов США по ядерному объекту в Иране появились воронки
В Иране возле ядерного объекта Фордо после американских ударов образовались три воронки. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Газета опубликовала снимки со спутников, на которых заметны последствия атаки.
Утром 22 июня президент США Дональд Трамп объявил о нанесении авиаударов по ядерным объектам в иранских городах Фордо, Натанзе и Исфахане. Он подчеркнул, что целью было ограничение ядерных возможностей Ирана. По словам Трампа, важные объекты по обогащению урана полностью разрушены и теперь Тегеран должен пойти на мирные переговоры.
В Иране подтвердили, что американские самолеты атаковали ядерный объект в Фордо, однако он не получил серьезных повреждений. Высокопоставленные иранские представители заявили, что здания невозможно разрушить. Кроме того, большую часть высокообогащенного урана вывезли заранее.
Иран пообещал ответить на удары по ядерным заводам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.