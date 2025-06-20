В США не исключили ускоренное создание ядерного оружия в Иране

NYT: Иран может перейти к созданию ядерного оружия в случае военного давления

Иранские власти в случае роста военного давления могут перейти к созданию ядерного оружия. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

«Вероятно, иранская верхушка склонится к созданию бомбы, если Израиль убьет их лидера либо военные США атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо», — заявил источник.

Американские разведслужбы считают, что Иран на данный момент не принял окончательного решения о разработке ядерного оружия.

«Но Исламская Республика могла бы сократить сроки создания такого оружия, если выберет более простую конструкцию. Например, как у бомб, которые в 1945 году США сбросили на Хиросиму», — добавил представитель разведки.

Эксперты объясняли, что Иран способен довести уран для создания примитивного ядерного оружия за несколько месяцев. Но страна пока не решила вопрос с созданием эффективного способа его доставки до цели.