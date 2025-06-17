Ближневосточные ядерные игры. Как Иран приручал атомную энергию

В последние дни Израиль старательно уничтожает все, что связано с ядерной программой Ирана. Впрочем, израильтяне и американцы довольно давно ведут против него кибервойну — почти 20 лет назад эта операция получила название «Олимпийские игры». Зачем Тегерану атомная энергия и правда ли, что у него есть ядерное оружие — в материале 360.ru.

Операция Израиля «Восстающий лев» Основной целью израильской операции «Восстающий лев» стала ядерная инфраструктура Ирана. Убиты военные и физики-ядерщики, есть признаки, что ВВС Израиля взорвали управляемыми авиабомбами несколько иранских ядерных объектов, в том числе подземных. Тегеран ответил Тель-Авиву ракетными ударами в рамках операции «Правдивое обещание — 3». Военные силы не стали использовать ядерное оружие, которым, как утверждают израильтяне, они якобы располагают. Также Исламская Республика не собирается выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что его страна не хочет продолжения военных действий, однако вынуждена отвечать на агрессию. В случае прекращения атак Тегеран готов вернуться к переговорам с США.

Фото: Раннее утро в Тегеране, 13 июня 2025 года. Sepahnews / www.globallookpress.com

Мирный атом Ирана Иранский шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви пришел «на царство» в сентябре 1941 года. Монарх считал, что власть должна быть объектом поклонения для простых смертных. Именно при нем началась работа над созданием ядерной программы: изучали технологии, строили необходимую инфраструктуру. Свою помощь в этом вопросе предложили ФРГ, Франция и США (такая «доброта» во многом была обусловлена иранскими нефтяными залежами). В марте 1957-го Иран подписал соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии и тут же стал членом созданного Международного агентства по атомной энергии — МАГАТЭ. Летом 1963 года СССР, США, Иран и Великобритания подписали в Москве Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Тегеран его не ратифицировал. Зато Договор о нераспространении ядерного оружия 1968-го власти подписали и официально подтвердили в 1970-м. К тому времени в Тегеранском ядерном научно-исследовательском центре ввели в эксплуатацию американский исследовательский реактор. В 1974 году шах утвердил план развития атомной энергетики: за 20 лет требовалось построить 23 реактора. Также к 1980-му собирались запустить установку по переработке отработанного ядерного топлива.

Фото: Michael Kuenne / www.globallookpress.com

Ближневосточные игры В 1979 году разразилась Исламская революция. Она свергла «царя царей» и «солнце ариев» Пехлеви, через год он умер в изгнании в Каире. Новая власть поначалу свернула ядерную программу, но в конце 80-х все же вернулась к ней. После того как Иран поссорился с США, помогать ядерщикам никто не пожелал. Точнее говоря, официально. Предполагается, что в Иран тайно прибыли специалисты и оборудование из Китая и Пакистана. В 1992 году Россия публично пообещала сотрудничество в области использования атомной энергии и помощь со строительством АЭС в Бушере. Многие аналитики подозревали, что новый реактор нужен для получения оружейного плутония. Это похоже на правду, тем более что к началу нового тысячелетия стартовал секретный научно-исследовательский проект «Амад» — разработка и испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты. Изыскания возглавил ныне покойный физик и офицер КСИР Мохсен Фахризаде.

Фото: Прощание с Мохсеном Фахризаде. Iranian Defence Ministry Office/ZUMA Wire / www.globallookpress.com

По неизвестным причинам «Амад» внезапно прекратили в конце 2003 года, оборудование уничтожили, рабочие места сотрудников упразднили. Однако через пять лет правительство Израиля заявило: есть доказательства, что проект работает, просто стал еще более засекреченным. Иранский МИД назвал эти обвинения «нелепым шоу». Тегеран и Тель-Авив довольно давно хором обвиняют друг друга в наличии ядерного оружия и яростно открещиваются от его существования в собственных арсеналах. Большинство мировых держав уверены, что израильтяне и вправду имеют таковой, а иранцы лишь делают вид, будто он у них есть, но тщательно скрывают. Такие вот ближневосточные игры.

Фото: Дом после попадания иранской ракеты, Тель-Авив, 16 июня 2025 года. Matan Golan / www.globallookpress.com

Ядерные объекты Ирана МАГАТЭ в 2025 году насчитало в Иране 27 ядерных объектов, из них семь оказались незадекларированными. Тегеранский ядерный исследовательский центр основали в 1967-м. Там размещены многоцелевые лаборатории, установка по производству радиоизотопов молибдена, йода и ксенона, а также исследовательский реактор бассейнового типа мощностью пять мегаватт — подарок от США.

Комплекс в Натанзе включает три подземных и шесть надземных зданий. Там располагаются заводы по производству, исследованию и разработке низкообогащенного урана. Производство неоднократно подвергалось кибератакам, в 2021-м случился взрыв, из-за чего произошла авария в распределительной электросети. Есть вероятность, что диверсию устроили израильтяне.

Неподалеку от Арака находится один из крупнейших иранских ядерных комплексов. Там есть возможность производить оружейный плутоний. Поначалу Тегеран под давлением мировых лидеров собирался модернизировать реактор, но в мае 2019 года передумал. Завод среди прочего производит и продукцию для использования в медицине и науке.

Рядом с Ардаканом построили завод для переработки руды из уранового рудника «Саганд». Мощности позволяют ежегодно превращать от 50 до 70 тонн сырья в концентрат оксида урана — желтый кек. Это исходный компонент для производства обогащенного урана в атомной энергетике и создания ядерного оружия.

Фото: Публичное достояние

Несколько ядерных объектов находятся в провинции Исфахан. В 1984-м открыли крупнейший ядерный комплекс с тремя небольшими исследовательскими реакторами, четвертый начали строить в феврале прошлого года. Также работают заводы по переработке урана и производству готовых топливных элементов для тяжеловодного реактора в Араке.

В подземельях Фордо у города Кум в 2012 году на глубине около 90 метров под скальными породами разместили секретный завод по обогащению урана. Факт его существования пришлось признать лишь после того, как западные спецслужбы сообщили, что знают о производстве. С 2019-го там идут работы по обогащению урана.

Исследовательский центр атомной энергии в Бонабе работает с 1995 года. Там проводили исследования в области ядерных технологий для сельскохозяйственных целей. В 1997-м гендиректор МАГАТЭ Ханс Бликс посетил объект и не обнаружил незаявленной деятельности. При этом западные страны подозревали, что на нем могут проводить секретные ядерные исследования.

Атомную электростанцию у города Бушер помогали строить западные немцы, но Исламская революция отодвинула сдачу объекта. Теперь его достраивают с помощью России: в 2013-м запустили первый энергоблок, второй и третий планируют ввести в эксплуатацию в 2025-м и 2027-м соответственно.

Также ходили слухи, что в военном комплексе в Парчине ученые занимались разработкой и производством боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ. Иран все отрицал, но в 2015-м проверка МАГАТЭ нашла следы ядерных материалов. В прошлом году израильские ВВС разбомбили этот объект. Впрочем, официальных подтверждений не было.

Израиль во время своих атак повредил предприятия в Натанзе, Исфахане, Фордо и Бушерскую АЭС. Есть угроза радиоактивного заражения.

Фото: Бушерская АЭС. Hossein Fatemi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Олимпийские игры» против Ирана Говорят, еще в 2006 году спецслужбы США и Израиля объединились в кибервойне против Ирана. Начало проекту «Олимпийские игры» положил президент Джордж Буш — младший, а сменивший его Барак Обама поддержал. Считалось, что это единственная возможность предотвратить израильскую бомбардировку ядерных объектов. Со стороны Израиля действовало подразделение 8200 — то самое, что в сентябре 2024 года устроило фейерверк с пейджерами «Хезболлы» в Ливане. Они провели глубокую разведку комплекса в Натанзе и помогли попасть туда некоему голландцу Эрику ван Саббену. Он давно вел бизнес в Иране, женился на местной жительнице, так что стал идеальным «засланным казачком». Мужчина умудрился заразить компьютеры в Натанзе вирусом, который впоследствии стал известен как Stuxnet. Его разработали в израильском ядерном центре в Димоне. Червь нельзя было обнаружить антивирусными программами, и он распространялся на все подключенные устройства в локальной сети.

Фото: Taher Abu Hamdan/XinHua / www.globallookpress.com

Тогда иранские центрифуги для обогащения урана использовали моторы Siemens. Именно на них напал вирус: он изменял скорость их вращения и передавал ложные данные, что все в норме. Так вывели из строя более тысячи единиц оборудования. Правда, затем этот сетевой червь пошел гулять по интернету. Американцы и израильтяне до сих пор спорят, кто из них допустил ошибку. Еще один вирус от «Олимпийских игр» — Flame. Он, как и Stuxnet, поражал операционную систему Microsoft Windows, но уже более поздних версий (которые сегодня тоже седая древность: XP, 7, Vista). Есть версии, что червь мог помочь в получении информации об иранской ядерной программе. Считается, что кибервойна продолжается по сей день. Но в Тегеране тоже о ней знают и по мере сил противодействуют или хотя бы мстят. Например, тот голландец ван Саббен хоть и спешно покинул Иран после своей диверсии, прожил недолго: спустя две недели погиб в аварии на мотоцикле недалеко от своего дома в Дубае.