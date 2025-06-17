Ближневосточные ядерные игры. Как Иран приручал атомную энергию
В последние дни Израиль старательно уничтожает все, что связано с ядерной программой Ирана. Впрочем, израильтяне и американцы довольно давно ведут против него кибервойну — почти 20 лет назад эта операция получила название «Олимпийские игры». Зачем Тегерану атомная энергия и правда ли, что у него есть ядерное оружие — в материале 360.ru.
Операция Израиля «Восстающий лев»
Основной целью израильской операции «Восстающий лев» стала ядерная инфраструктура Ирана. Убиты военные и физики-ядерщики, есть признаки, что ВВС Израиля взорвали управляемыми авиабомбами несколько иранских ядерных объектов, в том числе подземных.
Тегеран ответил Тель-Авиву ракетными ударами в рамках операции «Правдивое обещание — 3». Военные силы не стали использовать ядерное оружие, которым, как утверждают израильтяне, они якобы располагают. Также Исламская Республика не собирается выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что его страна не хочет продолжения военных действий, однако вынуждена отвечать на агрессию. В случае прекращения атак Тегеран готов вернуться к переговорам с США.
Мирный атом Ирана
Иранский шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви пришел «на царство» в сентябре 1941 года. Монарх считал, что власть должна быть объектом поклонения для простых смертных. Именно при нем началась работа над созданием ядерной программы: изучали технологии, строили необходимую инфраструктуру.
Свою помощь в этом вопросе предложили ФРГ, Франция и США (такая «доброта» во многом была обусловлена иранскими нефтяными залежами). В марте 1957-го Иран подписал соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии и тут же стал членом созданного Международного агентства по атомной энергии — МАГАТЭ.
Летом 1963 года СССР, США, Иран и Великобритания подписали в Москве Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Тегеран его не ратифицировал. Зато Договор о нераспространении ядерного оружия 1968-го власти подписали и официально подтвердили в 1970-м.
К тому времени в Тегеранском ядерном научно-исследовательском центре ввели в эксплуатацию американский исследовательский реактор. В 1974 году шах утвердил план развития атомной энергетики: за 20 лет требовалось построить 23 реактора. Также к 1980-му собирались запустить установку по переработке отработанного ядерного топлива.
Ближневосточные игры
В 1979 году разразилась Исламская революция. Она свергла «царя царей» и «солнце ариев» Пехлеви, через год он умер в изгнании в Каире. Новая власть поначалу свернула ядерную программу, но в конце 80-х все же вернулась к ней. После того как Иран поссорился с США, помогать ядерщикам никто не пожелал.
Точнее говоря, официально. Предполагается, что в Иран тайно прибыли специалисты и оборудование из Китая и Пакистана. В 1992 году Россия публично пообещала сотрудничество в области использования атомной энергии и помощь со строительством АЭС в Бушере.
Многие аналитики подозревали, что новый реактор нужен для получения оружейного плутония. Это похоже на правду, тем более что к началу нового тысячелетия стартовал секретный научно-исследовательский проект «Амад» — разработка и испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты. Изыскания возглавил ныне покойный физик и офицер КСИР Мохсен Фахризаде.
По неизвестным причинам «Амад» внезапно прекратили в конце 2003 года, оборудование уничтожили, рабочие места сотрудников упразднили. Однако через пять лет правительство Израиля заявило: есть доказательства, что проект работает, просто стал еще более засекреченным. Иранский МИД назвал эти обвинения «нелепым шоу».
Тегеран и Тель-Авив довольно давно хором обвиняют друг друга в наличии ядерного оружия и яростно открещиваются от его существования в собственных арсеналах. Большинство мировых держав уверены, что израильтяне и вправду имеют таковой, а иранцы лишь делают вид, будто он у них есть, но тщательно скрывают. Такие вот ближневосточные игры.
Ядерные объекты Ирана
МАГАТЭ в 2025 году насчитало в Иране 27 ядерных объектов, из них семь оказались незадекларированными.
- Тегеранский ядерный исследовательский центр основали в 1967-м. Там размещены многоцелевые лаборатории, установка по производству радиоизотопов молибдена, йода и ксенона, а также исследовательский реактор бассейнового типа мощностью пять мегаватт — подарок от США.
- Комплекс в Натанзе включает три подземных и шесть надземных зданий. Там располагаются заводы по производству, исследованию и разработке низкообогащенного урана. Производство неоднократно подвергалось кибератакам, в 2021-м случился взрыв, из-за чего произошла авария в распределительной электросети. Есть вероятность, что диверсию устроили израильтяне.
- Неподалеку от Арака находится один из крупнейших иранских ядерных комплексов. Там есть возможность производить оружейный плутоний. Поначалу Тегеран под давлением мировых лидеров собирался модернизировать реактор, но в мае 2019 года передумал. Завод среди прочего производит и продукцию для использования в медицине и науке.
- Рядом с Ардаканом построили завод для переработки руды из уранового рудника «Саганд». Мощности позволяют ежегодно превращать от 50 до 70 тонн сырья в концентрат оксида урана — желтый кек. Это исходный компонент для производства обогащенного урана в атомной энергетике и создания ядерного оружия.
- Несколько ядерных объектов находятся в провинции Исфахан. В 1984-м открыли крупнейший ядерный комплекс с тремя небольшими исследовательскими реакторами, четвертый начали строить в феврале прошлого года. Также работают заводы по переработке урана и производству готовых топливных элементов для тяжеловодного реактора в Араке.
- В подземельях Фордо у города Кум в 2012 году на глубине около 90 метров под скальными породами разместили секретный завод по обогащению урана. Факт его существования пришлось признать лишь после того, как западные спецслужбы сообщили, что знают о производстве. С 2019-го там идут работы по обогащению урана.
- Исследовательский центр атомной энергии в Бонабе работает с 1995 года. Там проводили исследования в области ядерных технологий для сельскохозяйственных целей. В 1997-м гендиректор МАГАТЭ Ханс Бликс посетил объект и не обнаружил незаявленной деятельности. При этом западные страны подозревали, что на нем могут проводить секретные ядерные исследования.
- Атомную электростанцию у города Бушер помогали строить западные немцы, но Исламская революция отодвинула сдачу объекта. Теперь его достраивают с помощью России: в 2013-м запустили первый энергоблок, второй и третий планируют ввести в эксплуатацию в 2025-м и 2027-м соответственно.
- Также ходили слухи, что в военном комплексе в Парчине ученые занимались разработкой и производством боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ. Иран все отрицал, но в 2015-м проверка МАГАТЭ нашла следы ядерных материалов. В прошлом году израильские ВВС разбомбили этот объект. Впрочем, официальных подтверждений не было.
- Израиль во время своих атак повредил предприятия в Натанзе, Исфахане, Фордо и Бушерскую АЭС. Есть угроза радиоактивного заражения.
«Олимпийские игры» против Ирана
Говорят, еще в 2006 году спецслужбы США и Израиля объединились в кибервойне против Ирана. Начало проекту «Олимпийские игры» положил президент Джордж Буш — младший, а сменивший его Барак Обама поддержал. Считалось, что это единственная возможность предотвратить израильскую бомбардировку ядерных объектов.
Со стороны Израиля действовало подразделение 8200 — то самое, что в сентябре 2024 года устроило фейерверк с пейджерами «Хезболлы» в Ливане. Они провели глубокую разведку комплекса в Натанзе и помогли попасть туда некоему голландцу Эрику ван Саббену. Он давно вел бизнес в Иране, женился на местной жительнице, так что стал идеальным «засланным казачком».
Мужчина умудрился заразить компьютеры в Натанзе вирусом, который впоследствии стал известен как Stuxnet. Его разработали в израильском ядерном центре в Димоне. Червь нельзя было обнаружить антивирусными программами, и он распространялся на все подключенные устройства в локальной сети.
Тогда иранские центрифуги для обогащения урана использовали моторы Siemens. Именно на них напал вирус: он изменял скорость их вращения и передавал ложные данные, что все в норме. Так вывели из строя более тысячи единиц оборудования. Правда, затем этот сетевой червь пошел гулять по интернету. Американцы и израильтяне до сих пор спорят, кто из них допустил ошибку.
Еще один вирус от «Олимпийских игр» — Flame. Он, как и Stuxnet, поражал операционную систему Microsoft Windows, но уже более поздних версий (которые сегодня тоже седая древность: XP, 7, Vista). Есть версии, что червь мог помочь в получении информации об иранской ядерной программе.
Считается, что кибервойна продолжается по сей день. Но в Тегеране тоже о ней знают и по мере сил противодействуют или хотя бы мстят. Например, тот голландец ван Саббен хоть и спешно покинул Иран после своей диверсии, прожил недолго: спустя две недели погиб в аварии на мотоцикле недалеко от своего дома в Дубае.