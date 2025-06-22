Иран пригрозил США местью за удары по ядерным объектам

Пезешкиан: США должны получить ответ за свою атаку на Иран

Соединенные Штаты должны получить ответ за удары по ядерным объектам Ирана. Об этом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил во время телефонной беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила его пресс-служба.

«США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ», — заявили иранский лидер.

В ходе разговора Пезешкиан отметил, что Иран всегда готов начать диалог и взаимодействие с Европой. По его словам, власти республики «никогда не сворачивали с пути дипломатии» и приветствовали переговоры по своей ядерной программе. Также Тегеран не может больше доверять Вашингтону.

В ответ Макрон заверил, что Франция готова двигаться по пути переговоров с Ираном и приложить свои усилия по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Военные США в ночь на 22 июня нанесла удар по иранским заводам по обогащению урана Натанз, Исфахан и Фордо. При обстрелах ранения получили работники ядерных объектов.