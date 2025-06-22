Иран пригрозил США местью за удары по ядерным объектам

Пезешкиан: США должны получить ответ за свою атаку на Иран

Iranian Presidency/Keystone Press Agency
Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Соединенные Штаты должны получить ответ за удары по ядерным объектам Ирана. Об этом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил во время телефонной беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила его пресс-служба.

«США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ», — заявили иранский лидер.

В ходе разговора Пезешкиан отметил, что Иран всегда готов начать диалог и взаимодействие с Европой. По его словам, власти республики «никогда не сворачивали с пути дипломатии» и приветствовали переговоры по своей ядерной программе. Также Тегеран не может больше доверять Вашингтону.

В ответ Макрон заверил, что Франция готова двигаться по пути переговоров с Ираном и приложить свои усилия по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Военные США в ночь на 22 июня нанесла удар по иранским заводам по обогащению урана Натанз, Исфахан и Фордо. При обстрелах ранения получили работники ядерных объектов.

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