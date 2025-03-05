Сегодня 10:29 Трамп выступил перед конгрессом под крики демократов. Главное о новом курсе США 0 0 0 Фото: Mandel Ngan — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Мир

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Конгресс США

Дональд Трамп

Украина

Американский лидер Дональд Трамп впервые за свой второй срок на посту президента обратился к конгрессу. Выступление длилось полтора часа, в рамках мероприятия глава государства рассказал о своих достижениях и ожидаемо затронул тему конфликта на Украине. Демократам в это время пришлось тяжело — они кричали и как могли мешали политику, размахивая табличками. Одного из них — Эла Грина — даже вывели из зала.

Что сказал Трамп о конфликте на Украине Во время выступления на тему российско-украинского конфликта Трамп призвал остановить это «безумие». «Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне», — сказал президент США. Он заверил, что продолжает активную работу над завершением конфликта. «США направили миллиарды долларов Украине без гарантий, а Европа потратила денег на закупку нефти и газа у России больше, чем на свою оборону. Вы хотите, чтобы это еще пять лет продолжалось?» — заявил Трамп. По его словам, США получили от России «мощные сигналы» о готовности к мирному диалогу. Президент Украины Владимир Зеленский также направил американским властям письмо, в котором заверил, что страна готова сесть за стол переговоров.

Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир. Я ценю то, что он прислал это письмо. Я получил его совсем недавно. Дональд Трамп

О внутренней политике США и поддержке экономики По словам Трампа, за время правления уже подписал 100 указов и предпринял более 400 действий. Это стало рекордом по «восстановлению здравого смысла» в стране. «За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — указал республиканец.

Интересно Демократы мешали республиканцу выступать, выкрикивая лозунги и размахивая табличками «спасите Medicaid» (американская программа финансирования медицинских расходов для малоимущих) и «Маск ворует». Также они поднимали таблички с надписью FALSE на некоторые утверждения Трампа. Демократы мешали республиканцу выступать, выкрикивая лозунги и размахивая табличками «спасите Medicaid» (американская программа финансирования медицинских расходов для малоимущих) и «Маск ворует». Также они поднимали таблички с надписью FALSE на некоторые утверждения Трампа.

Президент пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в Соединенных Штатах и анонсировал ответные тарифы против государств, взимающих пошлины на американские товары.

Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай — вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля. Дональд Трамп президент США

Для поддержки экономики власти подготовили проект «золотой карты». Зарубежные инвесторы смогут получить ее за пять миллионов долларов. «Это как грин-карта, только круче и более продвинутая. Эти люди будут платить налоги в США и инвестировать в нашу экономику», — объяснил Трамп.

О смене пола, мужском/женском и тирании инклюзивности Американский лидер подчеркнул, что условиями найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса и пол. «Мы прекратили тиранию так называемой инклюзивности, наша страна больше никогда не будет „пробужденной“, есть два пола: мужской и женский», — пообещал Трамп. Он заявил, что защитит женский спорт от мужчин-трансгендеров*. Глава государства напомнил о подписании указа, лишающего финансирования все учреждения, которые занимаются изменением пола у детей. «Хочу, чтобы конгресс принял закон, который раз и навсегда запрещает и криминализирует операции по изменению пола у детей», — подчеркнул президент.

Фото: Xinhua/Zheng Huansong / www.globallookpress.com

О будущем США Трамп завершил выступление словами о наступлении «золотого века Америки». «Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел», — сказал президент. Он пообещал, что США начнут осваивать новые рубежи науки и вести человечество в космос. На Марсе и далеко за его пределами появится американский флаг. «Благослови вас Господь и да благословит Бог Америку», — заключил Трамп.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Другие заявления Трампа Джо Байден — худший президент в истории США.

Как вы знаете, мы унаследовали от предыдущей администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоносители, увеличила стоимость продуктов питания и сделала предметы первой необходимости недоступными для миллионов и миллионов американцев, ничего похожего у них никогда не было.

США получат Гренландию «так или иначе».

Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее и, если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности.

Соединенные Штаты начали возвращать контроль над Панамским каналом.

Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать. Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала.

Трамп обвинил демократов в нежелании поддерживать его инициативы.

Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне — и они все равно не станут аплодировать. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.