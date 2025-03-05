Трамп пообещал защитить женский спорт от мужчин-трансгендеров

Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе заявил, что защитит женский спорт от мужчин-трансгендеров*. Трансляцию ведет сайт Белого дома.

В качестве подтверждения правильности такого решения Трамп привел статистику побед мужчин в женских видах спорта. Например, женский рекорд в беге на длинные дистанции мужчина-трансгендер побил на несколько часов.

«Мы прекратили тиранию так называемой инклюзивности, наша страна больше никогда не будет „пробужденной“, есть два пола: мужской и женский», — заявил Трамп.

Свою речь перед конгрессом Трамп начал с перечисления своих успехов. Он заявил, что за 43 дня у власти сделал больше, чем другие администрации за четыре-восемь лет правления.

Демократы не аплодируют президенту, республиканцы поддерживают Трампа. Оппоненты прерывают речь главы Белого дома, размахивая оскорбительными табличками.

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