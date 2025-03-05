«Рекорд по восстановлению здравого смысла». Трамп начал выступление с перечисления своих успехов

Трамп: за 43 дня мы сделали больше, чем другие администрации за 4 года

Президент США Дональд Трамп свою речь перед конгрессом начал с перечисления успехов своей администрации. Он заявил, что за 43 дня правления достиг большего, чем другие администрации за четыре или восемь лет. Трансляцию выступления американского лидера ведут на сайте Белого дома.

«За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — заявил Трамп.

Президент отметил, что с первого дня новая администрация «занимается делом», и это позволило вернуть гордость и уверенность.

«За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране», — подчеркнул американский президент.

Трамп также рассказал о своих успехах на границе и борьбе с нелегальной миграцией. Своего предшественника Джо Байдена он назвал «худшим президентом в истории Америки». На каждое новое регулирующее требование приходится отменять 10 старых, заявил Трамп.

«С целью освободить нашу экономику я распорядился, чтобы на каждое новое регулирующее требование десять старых регулирований должны быть отменены, как я и сделал в свой очень успешный первый день», — подчеркнул Трамп.