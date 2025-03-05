Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США и похвалил Маска

Трамп: Байден оставил после себя в США экономическую катастрофу

Глава США Дональд Трамп во время своего выступления перед членами обеих палат конгресса Соединенных Штатов назвал экс-лидера страны Джо Байдена худшим президентом в истории США. Трансляцию выступления американского лидера вела пресс-служба Белого дома .

Американский лидер отметил, что из-за политики Байдена цены на продукты, в частности на яйца, вышли из-под контроля.

По словам Трампа, его администрации в наследство от бывшего президента досталась «экономическая катастрофа».

«Мы унаследовали худшую инфляцию в истории США», — заявил Трамп.

По его словам, одним из самых важных аспектов борьбы с инфляцией является быстрое снижение расходов на энергоносители.

Он также поблагодарил бизнесмена Илона Маска и его департамент государственной эффективности США за сэкономленные миллиарды долларов.

«За шесть недель Маску удалось сэкономить американским налогоплательщикам 105 миллиардов долларов благодаря расторжению контрактов, увольнению работников и искоренению мошенничества и расточительства в правительстве», — подчеркнул Трамп.

После такого выпада в сторону их однопартийца Байдена представители Демократической партии в очередной раз попытались освистать Трампа, но тот продолжил свое выступление.