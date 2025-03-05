США получили послание Зеленского о готовности к переговорам

Трамп: Зеленский прислал письмо о готовности к переговорам о мире

Президент Украины Владимир Зеленский направил властям США письмо. В нем он заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил на выступлении в конгрессе.

«Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского», — рассказал глава государства.

Из послания следует, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки для приближения долгосрочного мира. В письме Зеленский также сообщил о готовности в любое время подписать сделку по полезным ископаемым.

Трамп оценил такой шаг украинского лидера. Он добавил, что получил письмо Зеленского недавно.

Во время своего выступления президент США также призвал остановить «безумие» на Украине. От российской стороны поступили «мощные сигналы» о готовности к мирным переговорам по урегулированию конфликта.