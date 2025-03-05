Трамп анонсировал выпуск «золотой карты» для желающих получить гражданство США

Власти США готовятся к запуску программы «золотой карты», которая предоставит возможность состоятельным зарубежным инвесторам получить американское гражданство за пять миллионов долларов. Об этом сообщил глава государства Дональд Трамп на выступлении перед конгрессом.

«Золотая карта» поступит в продажу «совсем скоро» и позволит самым успешным бизнесменам со всего мира получить путь к гражданству Соединенных Штатов. Новая инициатива направлена на привлечение в страну предпринимателей, которые создают рабочие места и вносят вклад в экономику.

«Это как грин-карта, только круче и более продвинутая. Эти люди будут платить налоги в США и инвестировать в нашу экономику», — заявил Трамп.

По его словам, в рамках программы обладатели «золотой карты» смогут спонсировать учебу талантливых студентов в вузах США, чтобы они имели возможность остаться в стране и работать на экономику государства.

Одного из конгрессменов от Демпартии пришлось вывести из зала за крики и ругань почти сразу после начала выступления Трампа.