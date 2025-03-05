Трамп завершил полуторачасовое выступление в конгрессе

Глава государства завершил выступление заявлением о том, что страна стоит на пороге беспрецедентного рассвета. Трамп призвал готовиться к «невероятному будущему», так как «золотой век Америки» только начинается.

«Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел», — заявил президент.

Он пообещал освоение в США новых рубежей науки. Американцы поведут человека в космос и водрузят государственный флаг на Марсе и далеко за его пределами. Соединенные Штаты станут «самым богатым, безопасным и процветающим обществом мире», подчеркнул Трамп.

Власти намерены «бороться за Америку, в которую верят граждане и которую они заслуживают». Глава государства завершил выступление словами: «Благослови вас Господь, и да благословит бог Америку».

Трамп также высказался о ситуации на Украине. Он призвал остановить происходящее там «безумие».