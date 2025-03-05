Трамп завершил полуторачасовое выступление в конгрессе
Трамп пообещал наступление «золотого века Америки»
Выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом подошло к концу. Мероприятие длилось 1,5 часа, трансляцию провел Белый дом.
Глава государства завершил выступление заявлением о том, что страна стоит на пороге беспрецедентного рассвета. Трамп призвал готовиться к «невероятному будущему», так как «золотой век Америки» только начинается.
«Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел», — заявил президент.
Он пообещал освоение в США новых рубежей науки. Американцы поведут человека в космос и водрузят государственный флаг на Марсе и далеко за его пределами. Соединенные Штаты станут «самым богатым, безопасным и процветающим обществом мире», подчеркнул Трамп.
Власти намерены «бороться за Америку, в которую верят граждане и которую они заслуживают». Глава государства завершил выступление словами: «Благослови вас Господь, и да благословит бог Америку».
Трамп также высказался о ситуации на Украине. Он призвал остановить происходящее там «безумие».