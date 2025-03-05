Трамп призвал остановить происходящее на Украине «безумие»

Трамп заявил, что «неустанно» работает над завершением конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп призвал остановить «безумие» на Украине. Глава государства сделал такое заявление на выступлении перед конгрессом.

«Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне», — подчеркнул республиканец.

По его словам, настало время для диалога с обеими сторонами. США уже получили от России «мощные сигналы» о готовности к мирным переговорам по украинскому вопросу. Трамп также отметил, что «неустанно» работает над завершением конфликта.

«Разве это не было бы прекрасным исходом?» — сказал он.

Начало выступления президента США перед конгрессом прервали демократы, которые решили освистать главу государства. Они пришли с табличками «Спасите MEDICAID», «Защитите ветеранов» и «Маск ворует».