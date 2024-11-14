Телеведущий, модель, адвокат. Трамп назвал ключевые фигуры своей команды

В США подвели итоги голосования в последнем колеблющемся штате — в Аризоне. Лидером оказался кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, и это гарантировало ему бесспорную и безоговорочную победу в гонке за кресло президента. Трамп уже начал формировать свою будущую администрацию. Часть кандидатов на первые посты уже утверждена избранным президентом. 360.ru собрал все, что на данный момент известно о потенциальной команде будущего президента. Многие должности должен утверждать сенат, поэтому все назначения — предполагаемые.

Советник по нацбезопасности — Майк Уолц, противник НАТО и помощи Украине Одним из первых пришло сообщение о назначении советника по национальной безопасности. Трамп заявил, что им станет конгрессмен Майк Уолц. Уолц был военным, служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке, имеет опыт работы в Белом доме. Известен своей жесткой позицией по отношению к Украине, критикой союзников НАТО за скромные расходы на оборону. Также Уолц называет Китай «экзистенциальной угрозой» для США.

Фото: Майк Уолц/SMG/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Глава Минобороны — Пит Хегсет, телеведущий, темная лошадка «С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил Трамп, его процитировало издание Politico. Назначение Хегсета стало неожиданностью для всех, он работал телеведущим на телеканале Fox News. Хегсету 44 года, он прошел обучение в Гарварде и Принстоне, служил в армии — в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе, получил звание майора. В СМИ работал с 2014 года, с 2016 года публично поддерживал Трампа.

Фото: Пит Хегсет/Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Глава Министерства внутренней безопасности — Кристи Ноэм, губернатор, защитница границ Ноэм — губернатор и бывшая конгрессвумен от штата Южная Дакота. Трамп отметил ее сильную позицию в вопросах безопасности границы. В январе 2024 Ноэм первая направила Нацгвардию в Техас, чтобы помочь разрешить кризисную ситуацию на границе.

Фото: Кристи Ноэм/CNP/AdMedia / Global Look Press

Глава Пограничной службы — Том Хоман, «царь границы», политик «нулевой терпимости» Борьба с нелегальной миграцией — основное направление политики Трампа, и помогать ему в этом будет назначенный на этот пост Хоман, который ранее был главой иммиграционно-таможенной службы. На этом посту он прославился как политик «нулевой терпимости». Ему предстоит защищать границы и депортировать нелегалов. Трамп заявил, что в этом деле нет никого лучше Хомана.

Фото: Том Хоман/Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава Агентства по охране окружающей среды — Ли Зельдин, экс-конгрессмен, за самый чистый воздух в США Бывший конгрессмен 44-летний Зельдин часто голосовал против экологических проектов, участник компании за отмену запрета бурения методом гидроразрыва пласта. Трамп написал, что Зельдин обеспечит принятие быстрых решений, которые раскроют потенциал американского бизнеса, сохранив при этом в США самый чистый воздух и воду на планете.

Фото: Ли Зельдин/Matt Bishop/Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава ЦРУ — Джон Рэтклифф, экс-глава разведки, сторонник «мира с помощью силы» При Трампе он занимал должность главы Национальной разведки США. Если Рэтклиффа утвердят, он станет первым американцем, занимавшим две самые высокие должности в разведке. Трамп надеется, что разведчик обеспечит в Штатах «мир с помощью силы». Рэтклифф разделяет позицию Трампа в отношении мигрантов, причастен к рассекречиванию содержимого ноутбука Хантера Байдена.

Фото: Джон Рэтклифф/Andrew Harnik/Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Национальной разведки — Тулси Габбард, офицер, критик внешней политики США Директором Нацразведки может стать ветеран войны в Ираке, бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. В 2020 баллотировалась на пост президента от Демократической партии, но позже раскритиковала позицию властей по Украине и стала поддерживать Трампа. Политик призывала к мирным переговорам, при этом она еще в 2022 году заявила, что любые попытки урегулирования конфликта будут связаны с территориальными уступками со стороны Украины и ее нейтральным статусом. Габбард критиковала поставки оружия на Украину.

Фото: Тулси Габбард/Jen Golbeck/Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Минюста и генпрокурор — Мэтт Гетц, конгрессмен, сторонник переговоров с Россией Конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц может стать генеральным прокурором США. Политик известен тем, что с его подачи отправили в отставку спикера палаты представителей Кевин Маккарти из его же партии — впервые в истории страны. По мнению Трампа, Гетц положит конец использованию Минюста в качестве оружия и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Министерство юстиции. Гетц настаивал на том, что США должны склонить Украину к мирным переговорам с Россией, а также выступал против снятия запрета на удары американским оружием вглубь России.

Глава администрации Белого дома — Сьюзи Уайлс, первая женщина на этом посту Уайлс руководила предвыборной кампанией Трампа, благодаря ей он практически не попадал в скандалы, в отличие от прошлых кампаний. В СМИ ее назвали «недооцененной, но грозной силой», ее назначение подтверждает слухи, что Трамп доверяет ей больше других. За Уайлс закрепилась репутация компетентного и приветливого политика, ее боятся и уважают. К Трампу Уайлс нашла правильный подход — не пыталась удержать его, но и умела давать отпор. Трамп прозвал ее «Ледяная Леди».

Глава Госдепартамента — Марко Рубио, противник вступления Украины в НАТО Пост главы госсекретаря может занять сенатор от Флориды Марко Рубио. Он ярый сторонник Трампа в ситуации с Украиной — чиновник призывает надавить на Украину, чтобы она пошла на переговоры с Россией и не помышляла о вступлении в НАТО. Конфликт на Украине он назвал патовой ситуацией, и заявил, что стране потребуется 100 лет для восстановления. Рубио высказывался против России, даже разработал законопроект, не позволяющий смягчить антироссийские санкции. Трампа он ранее называл мошенником, но потом начал активно поддерживать его.

Фото: Марко Рубио/Aaron Schwartz/Consolidated News Photos / Global Look Press

Руководители DOGE — Илон Маск и Вивек Рамасвами Трамп создал Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Управлять им будут два бизнесмена — Илон Маск и Вивек Рамасвами. Маск считает, что в госаппарате слишком много чиновников, он выступает против бюрократии. Миллиардер ранее заявлял, что расходы госбюджета можно значительно сократить. Маск публично поддерживал Трампа, выступал на митингах и пожертвовал на его кампанию значительную сумму денег.

Фото: Илон Маск/IMAGO/Faye Sadou 1/2 Фото: Вивек Рамасвами/Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press 2/2

Постпред США при ООН — Элиз Стефаник, сторонница Израиля и критик ООН Сорокалетняя Стефаник закончила Гарвард со степенью бакалавра в области государственного управления. Возглавляет фракцию Республиканской партии в палате представителей. Стефаник выступает против права на аборт и перехода на экологически чистые источники энергии. Конгрессвумен является ярой сторонницей Израиля и жестко критикует эффективность ООН. В 2020 году не признала итоги выборов президента.

Фото: Элиз Стефаник/CNP/AdMedia / Global Look Press

Вице-президент — Джей Ди Вэнс, противник поддержки Украины Имеет степень доктора права Йельского университета. В начале политической карьеры жестко критиковал Трампа, даже оскорблял его публично. Но после личной встречи его мнение изменилось, и он стал ярым сторонником республиканца. Сорокалетний политик может стать самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона, который в 1953 году стал премьером в этом же возрасте. Вэнс считает, что для американцев выгодней заниматься внутренней политикой, а не поддерживать Украину. Требования украинского лидера он назвал «позорным фарсом». Формула Вэнса по урегулированию конфликта на Украине заключается в том, что Россия сохранит за собой ряд территорий, а Украина никогда не вступит в НАТО. Политик поддерживает практически все проекты Трампа, в том числе и строительство стены на границе с Мексикой.

Фото: Джей Ди Вэнс/Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press

Кандидат без должности — Роберт Кеннеди — младший, сделает Америку здоровой Политик остановил свою предвыборную кампанию в пользу Трампа, участвовал в его митингах. Официально Трамп пока не сделал предложения Кеннеди-младшему, но в СМИ ему прочат пост, связанный со здравоохранением. Избранный президент ранее заявил сторонникам, что Кенеди-младший поможет «сделать Америку снова здоровой». Однако согласованию кандидатуры Кеннеди-младшего может помешать его репутация, считают в американских СМИ. Владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг назвал предполагаемое назначение политика на важный пост «катастрофической ошибкой». Кеннеди-младший, известный своими противоречивыми взглядами по вопросам вакцинации, является «торговцем лженаукой».

Фото: Роберт Кеннеди — младший/Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома — Элизабет Пипко или Алина Хабба Официально Трамп пока не объявил кандидатуру на должность представителя Белого дома. Но в СМИ распространились слухи, что на эту должность претендуют Элизабет Пипко и Алина Хабба.

Фото: соцсети Элизабет Пипко

Пипко — 29-летняя модель с русскими корнями. Имеет хорошее образование, она училась в престижной еврейской дневной школе раввина Артура Шнайера Park East. Девушка с отличием окончила Harvard Extension School в Гарвардском университете и Университет Пенсильвании. В политику пришла в 21 год, в кампании Трампа в 2016 году она руководила волонтерами. Позже Пипко стала советницей Трампа по связям с еврейскими организациями. В июне 2024 года девушка стала пресс-секретарем Республиканской партии.

Фото: Алина Хабба/Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos / Global Look Press

Хабба — 40-летняя адвокат, именно ее американские СМИ называют наиболее вероятной кандидатурой на пост представителя Белого дома. Хабба представляла интересы Трампа с 2021 года в делах о мошенничестве и клевете. У нее трое детей, к мнению которых она прислушивается, называя их «советом директоров». У Хаббы есть серьезное преимущество — отточенное мастерство публичных выступлений и «проверка боем», она прошла с Трампом много препятствий.