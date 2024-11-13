Ветеран, «ястреб войны» и телеведущий. Кто станет новым шефом Пентагона

Пост министра обороны при 47-м президенте США займет Пит Хегсет. Американцы знают его как телеведущего, ветерана войн в Ираке и Афганистане, ярого республиканца и давнего соратника Дональда Трампа. Это типичный «ястреб войны», и его назначение уже наделало много шума в американском и мировом истеблишменте. Все, что нужно знать о будущем главе Пентагона, — в материале 360.ru.

Биография Пита Хегсета Образование Питер Брайан Хегсет родился в июне 1980 года в штате Миннесота. Он рос обычным американским парнем: с удовольствием занимался спортом, неплохо учился школе. После нее поступил в Принстонский университет. Кстати, предпочел именно этот вуз из-за сильной баскетбольной команды. Еще одним фактором, повлиявшим на выбор Хегсета, стало то, что в Принстоне был ROTC — Корпус подготовки офицеров запаса, что-то вроде военной кафедры, которая давала выпускникам звание офицера. Тогда же, во время учебы, Хегсет стал редактором студенческого консервативного журнала The Princeton Tory.

Фото: Фото из соцсетей Пита Хегсета / Соцсети

Служба в армии После получения степени бакалавра гуманитарных наук молодой специалист устроился в Bear Stearns — на тот момент это был один из крупнейших инвестиционных банков в мире. Хегсет занял место аналитика рынков акционерного капитала. Но в 2003 году все же решил отправиться в армию. Офицера Хегсета назначили командиром пехотного взвода Нацгвардии Миннесоты и отправили на военно-морскую базу Гуантанамо. Его подразделение находилось в ведомстве 101-й воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы», известной участием во многих сражениях — от высадки в Нормандии до войны во Вьетнаме.

Интересно База в заливе Гуантанамо — самая южная глубоководная военно-морская база США в Западном полушарии. С 2002 года там располагается тюрьма для талибов, исламских экстремистов и террористов. По свидетельствам бывших узников, в Гуантанамо постоянно практиковали пытки и избиения. В январе 2009 года, на второй день пребывания в должности, 44-й президент США Барак Обама подписал приказ о расформировании тюрьмы. Но конгресс не поддержал это решение, так что объект до сих пор работает. База в заливе Гуантанамо — самая южная глубоководная военно-морская база США в Западном полушарии. С 2002 года там располагается тюрьма для талибов, исламских экстремистов и террористов. По свидетельствам бывших узников, в Гуантанамо постоянно практиковали пытки и избиения. В январе 2009 года, на второй день пребывания в должности, 44-й президент США Барак Обама подписал приказ о расформировании тюрьмы. Но конгресс не поддержал это решение, так что объект до сих пор работает.

Хегсет вернулся домой с медалью «За заслуги перед армией» и тут же отправился добровольцем в Ирак. Начал с должности командира пехотного взвода и дослужился до офицера по гражданским и военным операциям. В активе будущего главы Пентагона появилась вторая награда «За заслуги», «Бронзовая звезда», медаль за кампанию в Ираке и значок боевого пехотинца.

Фото: Фото из соцсетей Пита Хегсета / Соцсети

По возвращении из Ирака Хегсет некоторое время работал аналитиком в Манхэттенском институте политических исследований. Затем перешел на пост исполнительного директора в ветеранскую правозащитную организацию Vets For Freedom, которая выступала за большее присутствие войск Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане. Чтобы слова не расходились с делом, в 2012 году Хегсет отправился в Кабул. Там работал старшим инструктором в Центре подготовки по борьбе с повстанцами. Получил вторую «Бронзовую звезду», медали за кампанию в Афганистане и службу в глобальной войне с терроризмом, а также значок эксперта-пехотинца.

Фото: Фото из соцсетей Пита Хегсета / Соцсети

Политическая жизнь Хегсета Работа на Fox News Завершив последнюю военную миссию, Хегсет вернулся к мирной жизни. Получил степень магистра государственной политики в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. Отставной военный снова занялся было проблемами ветеранов, но потом начал присматриваться к другим вершинам. Хегсет несколько раз пытался пройти в сенат от Миннесоты, но оба раза брал самоотвод. В 2014 году начал работать на Fox News, где не стеснялся критиковать демократов и лично Барака Обаму, на тот момент президента США. К примеру, его систему здравоохранения для ветеранов журналист называл бесполезной и коррумпированной.

Фото: Ведущий программы Fox News Пит Хегсет. IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Знакомство с Дональдом Трампом Во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году Хегсет познакомился с бизнесменом лично и стал его ярым сторонником. В своей телепрограмме он разнес СМИ, демократов и лично специального прокурора Роберта Мюллера, которые заявляли о вмешательстве России в президентские выборы. После победы Трампа все его противники всерьез испугались, что он даст Хегсету должность министра по делам ветеранов. Либерально настроенные организации в голос кричали, что такое решение «станет радикальным отходом от того, чем американское ветеранское движение было на протяжении поколений», писала The New York Times.

Интересно Весной 2019-го Трамп рассматривал возможность помилования нескольких американцев, обвиняемых в военных преступлениях. Среди них был ветеран, которого осудили за то, что он палил по мирным жителям, напал на девочку, старика и зарезал пленного подростка из ИГИЛ*, пока тому оказывали медицинскую помощь. Хегсет нескольких месяцев убеждал Трампа решиться на помилование. Параллельно обсуждал эти дела в программе на Fox News. Вода все-таки точит камень: в ноябре 45-й президент США проявил милосердие к троим военнослужащим. Весной 2019-го Трамп рассматривал возможность помилования нескольких американцев, обвиняемых в военных преступлениях. Среди них был ветеран, которого осудили за то, что он палил по мирным жителям, напал на девочку, старика и зарезал пленного подростка из ИГИЛ*, пока тому оказывали медицинскую помощь. Хегсет нескольких месяцев убеждал Трампа решиться на помилование. Параллельно обсуждал эти дела в программе на Fox News. Вода все-таки точит камень: в ноябре 45-й президент США проявил милосердие к троим военнослужащим.

Фото: Пит Хегсет интервьюирует мэра Миннеаполиса Бетси Ходжес о борьбе с терроризмом, 23 мая 2017 года. Renee Jones Schneider / Global Look Press

Кого критиковал Пит Хегсет Даже без теплой должности в администрации президента США Хегсет продолжал оставаться неприятным для демократов. Например, летом 2019 года бывший военный на полном серьезе заявил, что юрист, член Демократической партии и Палаты представителей конгресса США Рашида Тлаиб проталкивает «повестку ХАМАС». Тогда это спровоцировало скандал, журналиста принялись обвинять во всех смертных грехах. Однако в ноябре 2023 года сама Палата представителей большинством голосов вынесла порицание Тлаиб за ее негативные комментарии о действиях ЦАХАЛ в секторе Газа и цитирование старого арабского воззвания «От реки до моря Палестина будет вольной».

Фото: Рашида Тлаиб на митинге в Вашингтоне, 23 мая 2024 года. Rod Lamkey / Global Look Press

Доставалось от Хегсета и союзникам США в НАТО — за «самодовольство и бессилие» в вопросах обороны. Он без обиняков заявлял, что современная американская военная система никуда не годится, а Китай уже создает армию для войны с Америкой. Он призывал Трампа бомбить Иран, пусть даже и культурные объекты, при малейшем подозрении, что там хранят оружие. Хегсет критиковал и высшее образование в Соединенных Штатах. Заявлял, что университеты обучают студентов «радикальному экологизму», а не заботе о родной стране. В 2022 году Хегсет отослал обратно свой гарвардский диплом: по его словам, этот вуз стал фабрикой мышления о том, что Соединенные Штаты — зло.

Фото: Фото из соцсетей Пита Хегсета / Соцсети

Хегсет, ковид и микробы Будущий министр обороны США во времена пандемии COVID-19 утверждал, что за распространение коронавируса ответственны демократы и именно они специально придумали штамм «омикрон» для победы на промежуточных выборах. Впрочем, еще в 2019 году на передаче Fox and Friends Хегсет признался, что не мыл руки 10 лет. По его мнению, «микробов не существует», поскольку их «нельзя увидеть». Пользователи соцсетей не оставили это откровение без внимания и начали спрашивать: существует ли мозг, если журналист его не видит?

Фото: Пит Хегсет в Trump Tower. Albin Lohr-Jones / Global Look Press

Все это не помешало Дональду Трампу пообещать Хегсету место главы Пентагона. Хотя уже немало экспертов указали на то, что ставленник 47-го президента, пусть и обладает военным опытом, но не имеет специального образования и квалификации управленца. А это не последние навыки для руководителя военного ведомства.

Что Хегсет говорил об Украине и России Пит Хегсет не раз отмечал, что отправка денег для Вооруженных сил Украины выглядит преступной на фоне экономических и социальных проблем в самих США. Ведь американскому правительству пристало думать прежде всего о своей стране и благополучии жителей, а уже потом ввязываться в дорогостоящее «спасательные операции».

То, что происходит на Украине, важно. Но это меркнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на своих улицах, с показной политкорректностью, которую я вижу в нашей культуре, с инфляцией, которую ощущаю на своем кошельке, и с реальной границей, волнующей меня, — южной границей, которая полностью открыта. Пит Хегсет в программе The Faulkner Focus на телеканале Fox News

Также Хегсет заявлял, что его коллеги-журналисты излишне сконцентрировались на фигуре президента России Владимира Путина, который «совершенно бесплатно живет в американских средствах массовой информации».

Интересно Многие аналитики считают Хегсета «ястребом войны». Так принято называть сторонников эскалации в политической дискуссии о военных вопросах. Этот термин появился в XIX веке, во время войны между США и Англией. Первыми «ястребами» была дюжина членов конгресса во главе со спикером Генри Клеем. Многие аналитики считают Хегсета «ястребом войны». Так принято называть сторонников эскалации в политической дискуссии о военных вопросах. Этот термин появился в XIX веке, во время войны между США и Англией. Первыми «ястребами» была дюжина членов конгресса во главе со спикером Генри Клеем.

Личная жизнь Пита Хегсета Впервые Хегсет женился еще до отправки на службу в Гуантамо, его избранницей стала Мередит Шварц. Довольно скоро пара рассталась. Второй брак случился в 2010 году — военный взял в жены Саманту Диринг. Со временем у них появилось трое детей. Но семейное счастье продлилось всего семь лет. В августе 2017 года выяснилось, что у исполнительного продюсера Fox Дженнифер Рауш от Хегсета родилась внебрачная дочь. Последовал очередной развод, а новая свадьба состоялась только в 2019-м. Помимо общего ребенка, пара воспитывает троих детей от первого брака Рауш.

Фото: Пит Хегсет, Дональд Трамп и Дженнифер Рауш. Из соцсетей Дженнифер Рауше / Соцсети

Кстати, детский сад для одной из своих дочерей журналист выбрал потому, что у них снаружи висел американский флаг. Помимо этого, Хегсета подкупило, что там читают молитвы перед едой и вообще «все очень гордые и патриотичные», укрепляют традиционные ценности. Хегсет успел отметиться и как писатель. Он написал целых четыре книги: «На арене» (2016), «Американский крестовый поход» (2020), «Битва за американский разум: искоренение столетия неправильного образования» (2022) и «Война с воинами» (2024).

* ИГИЛ, или «Исламское государство», — запрещенная в России террористическая организация