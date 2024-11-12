Ярый сторонник тактики «мир через силу» станет советником по нацбезопасности США

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности», — сказал Трамп в своем заявлении.

Как отметил политик, Уолц будет «ярым сторонником стремления к миру через силу».

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск поддержал идею провести аудит военной помощи, которую США оказывают Украине. Он положительно ответил на пост одной из пользовательниц соцсети Х, которая написала, что после завершения конфликта следует проверить, куда на самом деле уходят деньги, отправленные Штатами. Кроме того, миллиардер неоднократно выступал против снабжения ВСУ оружием.