Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс назвал победу Дональда Трампа величайшим политическим возвращением в истории Соединенных Штатов. Сегодня трудно поверить, что в начале своей карьеры политик последними словами ругал миллиардера и даже сравнивал с Гитлером.

Краткая биография и фото Джей Ди Вэнса Детство под защитой бабушки Джеймс Дональд Боумен родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, штат Огайо. Родители парня довольно скоро развелись. Его мать, Беверли Вэнс, так злилась на экс-супруга Дональда Рэя Боумена, что изменила второе имя сына на Дэвид — в честь дяди мальчика. Фамилию ему поменяли после того, как третий муж матери, Боб Хэмел, усыновил парня. Детство новоявленного Джеймса Дэвида Хэмела и его сестры Линдси прошло в нищете. Их мать прочно сидела на наркотиках и легко распускала руки. Детей спасли и воспитали бабушка и дедушка по материнской линии — Джеймс и Бонни Вэнс, которых брат и сестра звали папой и мамой. Позже Джей Ди взял их фамилию.

Интересно Бесстрашная бабушка Бонни Вэнс буквально с оружием в руках отгоняла от дома наркоторговцев, не желая, чтобы ее внуки повторили путь матери. После смерти 72-летней женщины в 2005 году семья нашла 19 заряженных пистолетов, спрятанных в разных местах по всему ее дому. Бесстрашная бабушка Бонни Вэнс буквально с оружием в руках отгоняла от дома наркоторговцев, не желая, чтобы ее внуки повторили путь матери. После смерти 72-летней женщины в 2005 году семья нашла 19 заряженных пистолетов, спрятанных в разных местах по всему ее дому.

В старших классах Джей Ди подрабатывал кассиром в местном продуктовом магазине, а после школы сразу записался в армию. Отслужил пять лет в Корпусе морской пехоты, но отказался от карьеры военного. Зато воспользовался положенными льготами и поступил в Университет штата Огайо, который с отличием окончил.

Фото: Новобранец Джей Ди Вэнс в Корпусе морской пехоты, 2003 год / Википедия

С дипломом бакалавра гуманитарных наук в области политологии и философии он отправился в Юридическую школу Йельского университета. Его преподавателем была знаменитая профессор права Эми Чуа, автор бестселлера «Боевой гимн матери-тигрицы». В 2013 году Джей Ди, получив степень доктора права, сменил фамилию и устроился адвокатом.

Фото: Джей Ди Вэнс в 2017 году / Википедия

Карьера политика Успешным адвокатом быть хорошо, но политиком — лучше. И Вэнс начал строить политическую карьеру. Причем в начале пути резко и беспощадно критиковал Дональда Трампа, доходил даже до публичных оскорблений: обзывал миллиардера идиотом и сравнивал с Гитлером, а его идеи называл наркотиками. Однако личное знакомство резко изменило взгляды молодого политика: он стал ярым приверженцем Трампа. В ответ на праймериз по отбору в сенаторы от Республиканской партии Вэнс получил поддержку и от самого бизнесмена, и от Такера Карлсона, и от одного из основателей PayPal Питера Тиля. И победил.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency / Global Look Press

Трамп не забыл своего протеже. Летом нынешнего года он заявил Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. Многие республиканцы считали этот шаг опрометчивым: как правило, тут играют на контрасте и дают должность человеку, максимально противоположному президенту, чтобы удовлетворить всех избирателей. Например, при Джоне Кеннеди вице-президентом был Линдон Джонсон: старше на девять лет, суровый и неулыбчивый, к тому же, в отличие от 35-го президента США, выходец из бедноты. При чернокожем Бараке Обаме кресло премьера занимал белый Джо Байден. А он, в свою очередь, остановил выбор на женщине-полуиндианке Харрис.

Фото: 35-й Президент США Джон Кеннеди и 37-й вице-президент США Линдон Джонсон / Википедия 1/3 Фото: 44-й Президент США Барак Обама и 47-й вице-президент США Джо Байден / Википедия 2/3 Фото: 46-й президент США Джо Байден и 49-й вице-президент США Камала Харрис / Википедия 3/3

Однако не все разделяли пессимизм по поводу Вэнса. Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что выбор такого вице-президента «звучит как победа». Американский экономист Дэвид Сакс отметил, что именно такого патриота он хотел бы видеть рядом с Трампом. Кстати, 40-летний политик может стать самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона — того в 1953 году тоже избрали премьером в этом возрасте. Кроме того, Вэнс имеет все шансы выступить главным фаворитом американской президентской гонки в 2028 году.

Фото: Сенатор от Огайо и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в Вашингтоне, 7 октября 2024 года. Aaron Schwartz / Global Look Press

Мнение Джей Ди Вэнса об Украине Вэнс не раз публично заявлял, что не склонен поддерживать Киев: американским интересам куда больше отвечает прекращение конфликта. Украинской стороне нужно просто принять, что она уступит часть своей территории. Зато это прекратит гибель множества людей, заявил политик на Fox News. Он также назвал «самым позорным фарсом» требования Владимира Зеленского во время его визита в декабре 2023 года. Тогда украинец запросил более 60 миллиардов долларов налогоплательщиков США и заявил, что те, кто откажет, будут «марионетками Путина».

Есть люди, которые готовы урезать социальное обеспечение и ввергнуть наших бабушек и дедушек в нищету. Зачем? Чтобы один из министров Зеленского мог купить еще большую яхту? Джей Ди Вэнс

Помимо этого, Вэнс против отправки американских солдат в Израиль, считает необходимым запретить женщинам делать аборт и намерен серьезно противостоять нелегальной иммиграции в Соединенные Штаты. Политик поддерживает почти все идеи Трампа, в том числе строительство стены на границе с Мексикой.

Интересно Пост Вэнса делает его буквально заместителем президента. Если с Трампом что-то случится после того, как его объявят президентом, но до инаугурации 20 января 2025 года (а учитывая две попытки покушения, это не самое фантастическое предположение), вице-президент возглавит США. Правда, подобных прецедентов в американской истории не было. Пост Вэнса делает его буквально заместителем президента. Если с Трампом что-то случится после того, как его объявят президентом, но до инаугурации 20 января 2025 года (а учитывая две попытки покушения, это не самое фантастическое предположение), вице-президент возглавит США. Правда, подобных прецедентов в американской истории не было.

Личная жизнь Джей Ди Вэнса Вэнс женился в В 2014 году на Уше Чилукури. Ее родители переехали из Индии в 80-х годах XX века. Отец, инженер-механик, преподавал в Университете Сан-Диего, мать — молекулярный биолог и проректор Калифорнийского университета. Чилукури тоже с отличием окончила Йельский университет (степень бакалавра по истории) и именно там познакомилась с будущим мужем. Та самая профессор Эми Чуа назвала их «почти противоположными личностями». Тем не менее в 2014 году Чилукури и Вэнс поженились в Кентукки.

Фото: Джей Ди и Ушу Вэнс, Милуоки, 18 июля 2024 года. IMAGE/Annabelle Gordon / CNP /Me / Global Look Press

Паре Вэнсов ничуть не мешало и не мешает по сей день то, что жена — практикующая индуистка, а муж — христианин-католик. Сейчас в семье подрастают трое детей: шестилетний Эван, четырехлетний Вивек и двухлетняя Мирабель. Кстати, по настоянию профессора Чуа, которая, словно фея-крестная, периодически появлялась с советами в нужные моменты жизни Вэнса, он решился написать книгу. «Элегия деревенщины: мемуары о семье и культуре» вышла в 2016 году и даже стала бестселлером.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2020 году эту историю экранизировал оскароносный режиссер Рон Ховард, снявший в числе прочего «Игры разума». Фильм получил две номинации на «Оскар», кислые оценки критиков и восторженный прием зрителей. В российском прокате его назвали «Элегия Хиллбилли» (последнее слово — «деревенщина» на американском сленге).