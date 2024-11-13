Рубио прочат пост госсекретаря. Почему Трамп захотел отдать Госдеп Маленькому Марко

Пост нового госсекретаря США может занять Марко Рубио. Тот самый сенатор от Флориды, который хотел попытать счастья на выборах лидера страны в 2016-м и называл Дональда Трампа «мошенником». Если назначение все-таки произойдет, Рубио станет первым латиноамериканским главой Госдепа. Что известно об этом политике — в материале 360.ru.

Краткая биография Марко Рубио Рубио родился в Майами 28 мая 1971 года. Его родители — кубинские эмигранты. В 93-м будущий сенатор получил степень бакалавра политологии в Университете Флориды, а через три года выпустился из Университета Майами доктором юридических наук.

Политическая карьера Рубио началась в том же году — он возглавил предвыборный штаб в двух округах кандидата в президенты Боба Доула (Республиканская партия).

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos / Global Look Press

В дальнейшем Марко стал членом городского правления Западного Майами. В период с 2000 по 2008 год входил в палату представителей Флориды, где с 2002 по 2006-й были лидером большинства, а с 2006-го занимал пост спикера. Уйдя из палаты, Рубио основал собственную юридическую фирму, а также пробовал себя на поприще преподавателя в Университете Флориды. В 2010-м он стал сенатором от Флориды — политика избрали по спискам от Республиканской партии. Спустя пять лет он заявил о своих амбициозных планах стать участником президентских выборов в США, но в 2016-м проиграл праймериз и был вынужден снять свою кандидатуру. У политика есть жена и четверо детей. «Госсекретарь Латинской Америки»

С 2019 года Рубио занимает пост председателя комитета сената по малому бизнесу. Известен своей жесткой позицией по отношению к Китаю, России, Ирану и Северной Корее.

Фото: Saul Loeb — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

По-ястребиному политик всегда вел себя и на латиноамеринском направлении. В частности, допускал резкие высказывания против властей Венесуэлы и Кубы, за что The New York Times окрестила его «фактическим госсекретарем по делам Латинской Америки». Протесты на Кубе несколько лет назад Рубио оценивал исключительно положительно. Кроме того, политик выступал за свержение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Как и за что Рубио критиковал Трампа Во время предвыборной кампании Трампа в этом году Рубио входил в числе самых вероятных кандидатов в вице-президенты США. Правда, в итоге прогнозы в пользу сенатора от Флориды не оправдались. Должность получил сенатор от Огайо Джей ди Вэнс. Интересно, что оба были критиками Трампа. На праймериз в 2016 году Рубио даже называл его мошенником и самым вульгарным человеком, который когда-либо метил в президенты страны. Трамп в ответ за словом в карман не полез и назвал оппонента «маленьким Марко».

Рубио в Госдепе: насколько это реально

Назначение Марко Рубио на пост госсекретаря станет худшим вариантом для всего мира, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Николай Блохин.

Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia / Global Look Press

Для понимания масштабов бедствия американист сравнил сенатора с действующим главой Госдепа. И при таком сопоставлении Энтони Блинкен, по его словам, предстает, как ни удивительно, но самым что ни на есть ангелом во плоти.

«Прежняя администрация Трампа тоже была ястребиная. Крайне ястребиная. Там количество ястребов было куда больше, чем у Обамы и Байдена. Также, я думаю, что на должность главы Пентагона поставят все-таки не телеведущего Пита Хегсета, а, скорее всего, сенатора Тома Коттона, кандидатура которого тоже обсуждалась», — добавил политолог.

Интересно По данным Politico, наиболее вероятными кандидатами на пост главы Госдепартамента, помимо Рубио, являются сенатор Уильям Хагерти и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гринелл. По данным Politico, наиболее вероятными кандидатами на пост главы Госдепартамента, помимо Рубио, являются сенатор Уильям Хагерти и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гринелл.

Отдельно Блохин обратил внимание на высокую медийность Рубио, которая, безусловно, дает ему преимущества перед другими претендентами на пост главы Госдепа.

Того же Гринелла, по словам американиста, знают по сути только дипломаты и специалисты по международным отношениям. Но Марко в этом смысле — персона совершенно другого толка.

Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Все-таки он один из самых известных республиканцев. Поэтому, скорее всего, особого маневра не будет у Трампа, и он в итоге поставит на эту должность. Рубио крайне популярный», — подчеркнул Блохин. Гринелл vs Рубио Американист Малек Дудаков при этом выразил уверенность, что как раз раскритикованный коллегой Гренелл имеет более высокие шансы занять кресло госсекретаря. Плюс надо помнить, что кандидатуру госсекретаря утверждает сенат, то есть это не единоличное решение президента, заметил он. Также Дудаков обратил внимание, что против Рубио уже развернули кампанию особо ярые сторонники Трампа. А она, по его оценке, вполне способна тоже возыметь определенное действие.

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos / Global Look Press

«Ричард Гренелл, мне кажется, как раз гораздо более „свой человек“ для республиканского избирателя, для электоральной базы Трампа, чем Марко Рубио. Ну и нельзя забывать, что Трамп постоянно тасует своих министров и аппаратчиков, поэтому даже если Рубио все-таки утвердят, то он будет госсекретарем какое-то время. Потом его отправят в отставку и заменят на кого-то другого», — добавил эксперт. Не уверен в том, что Рубио все-таки достанется этот пост, и политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, пока все назначения Трампа в целом укладывались «в одну логику» и при подборе кандидатов политик руководствовался двумя принципами: первый — это полная личная лояльность и повестке, а второй — способность и желание съесть и сломать федеральный госаппарат под Трампа.

Фото: Chin Hei Leung/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Ни одним из этих качеств не обладает сенатор от Флориды Марко Рубио, или как его назвал Дональд Трамп, „Литтл Марко“. Если Трамп его назначит, я не знаю, это будет какая-то невероятная комбинация…», — эмоционально признался специалист. По мнению Дробницкого, у Рубио нет ни одного преимущества, которые могли бы быть полезны Трампу на его новом президентском сроке. По сути, он — чужеродный, неквалифицированный человек с весьма сомнительной лояльностью, подчеркнул он. И понять, какая у этого сенатора «добавленная стоимость», по словам, совершенно невозможно. «Сломать госаппарат, так сказать, Рубио не сможет. Госдеп его съест, как зайчика. А лояльность Трампу — ой, я вас умоляю. Это смешно — ну, переобулся чувак, да. При это все остальные назначенцы довольно крепкие MAGA (Make America Great Again) -республиканцы, понимаете? Действительно с желанием, так сказать, грызть зубами этот госаппарат, у которых есть даже личные мотивы ненавидеть федеральные ведомства. А этот-то что? Вот зачем он нужен?» — подчеркнул политолог.

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency / Global Look Press

Позиция Рубио по России и Украине При условии назначения сенатора от Флориды на пост главы Госдепа, просто не будет никому точно, заявил Константин Блохин. В этом случае, по его словам, ждать следует уже знакомых всем попыток диктата, ультиматумов и желания все решать с помощью силы. «Ведь и без Рубио любимый принцип Трампа — это мир посредством силы. Это, к слову, любимый тезис и Рейгана, и сенатора Маккейна. Что до украинского вопроса — тут даже не в Рубио проблема, а в том, что сам Трамп — не филантроп и не пацифист. Он бизнесмен. И его любимое дело заключать сделки. Как вы думаете, он от Украины просто так откажется?» — поинтересовался эксперт. С учетом этого, по мнению Блохина, Штаты, скорее всего, будут пытаться продавить сделку, по которой американцы якобы откажутся от Украины, а Россия должна будет сократить партнерство с Китаем. Потому что для Трампа главным противником является не РФ, а Китай, напомнил американист.

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency / Global Look Press

Для Москвы такой расклад, конечно, будет проблемным. Но вместе с тем с большой долей уверенности можно сказать, что Россия не станет рисковать своими взаимоотношениями с Китаем ради гипотетической возможности улучшения диалога с США. Это, по оценке политолога, крайне маловероятно. «Поэтому просто не будет. А про стратегическую стабильность вообще можно забыть. Потому что все республиканцы — крайне негативные критики различных международных договоров. Так что о возможности СНВ-4 можно просто забыть», — выразил уверенность Блохин. По прогнозу Малека Дудакова, американские инвестиции в Украину определенно будут сокращаться, и, вероятно, США действительно попробуют пойти на какие-то договоренности. И если этот сценарий в итоге приведет к негативному финалу, они просто переложат ответственность за Украину на плечи европейцев. Что, в принципе, происходит уже сейчас.

Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Будет заставлять европейцев расплачиваться за хотелки офиса Зеленского и всех ребят в Киеве, которые хотели бы продолжать воевать с Россией до последнего украинца. Как мы понимаем, будет довольно серьезное давление на Европу» — добавил он. Причем давление это будет оказываться и в вопросе импорта из ЕС. Помимо этого, продолжил американист, Трамп будет поддерживать евроскептиков на выборах разных уровней в Европе, которые раскачивают лодку изнутри. «Так что здесь главными проигравшими, я думаю, станут именно европейцы», — подчеркнул собеседник 360.ru. «Антикитайский ястреб» подстроится под повестку Если же попытаться прогнозировать действия Рубио на китайском направлении, можно точно говорить о том, что он будет продвигать дальнейшее усиление давления на КНР, рост тарифов, санкции и все остальное, считает Дудаков. Хотя действовать придется с оглядкой, потому что Пекин уже и сам дает сдачи американцам.

Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Экономика США продолжает быть очень зависимой от импорта из Китая и речь не только о готовых товарах, но и о редкоземельных металлах, без которых американский ВПК не сможет функционировать», — констатировал он. По словам политолога, Рубио хоть и антикитайский ястреб, но все же осознает, что сейчас вектор политики республиканцев ушел в сторону прагматизма. И, конечно, он подстраивается под эту новую повестку и идеологию Трампа «Америка превыше всего». Это более прагматичный подход, пояснил он.

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos / Global Look Press

Дмитрий Дробницкий от прогнозов по действиям Рубио отказался, заметив, что в целом антикитайским ястребом можно называть любого республиканца. «Какая позиция может быть у Марка Рубио? У Марка Рубио позиция — это как, не знаю, легковесность слона. Вот примерно одно и то же. Сухость воды. Раньше я говорил, не читайте перед завтраком CNN, а теперь, получается, читать нельзя The Wall Street Journal, а то там оказывается и Трамп с Путиным телефонный разговор провел, и Марко Рубио уже госсекретарь», — заключил он.