Трамп назвал имя нового главы ЦРУ

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего главу национальной разведки страны Джона Рэтклиффа директором ЦРУ. Ранее его обвиняли в предоставлении информации, которую республиканец якобы использовал против нынешнего главы государства Джо Байдена, сообщило агентство Reuters .

Рэтклифф — соратник Дональда Трампа, он занимал должность главы нацразведки в конце первого президентского срока политика.

«Будучи директором национальной разведки, Рэтклифф был обвинен демократами и бывшими сотрудниками разведки в рассекречивании разведданных для использования Трампом <…> для нападок на политических оппонентов, включая Джо Байдена, тогдашнего соперника <…> на президентских выборах», — отметили журналисты.

Определился Трамп и с кандидатурой на должность советника по национальной безопасности. Это место может занять конгрессмен Майкл Уолтц.