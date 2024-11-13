Маск предупредил об угрозе бюрократии после своего назначения в DOGE
Маск назвал новый департамент по госэффективности США угрозой для бюрократии
Новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE) станет угрозой для бюрократии. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).
Предпринимателя назначили главой этого ведомства. Английская аббревиатура нового департамента стала отсылкой к названию криптовалюты Dogecoin, сторонником которой является сам Маск.
«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!» — написал он.
Маск отметил, что вся работа нового департамента будет иметь открытый и прозрачный характер. Он планирует публиковать в интернете все действия DOGE. Также, по его словам, департамент будет вести таблицу «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.
Вместе с Маском DOGE возглавит бизнесмен Вивек Рамасвами.