Украина испугалась переговоров России и США по формуле Вэнса

Economist: Украина опасается, что Трамп проведет переговоры по формуле Вэнса

На Украине выразили беспокойство тем, что избранный президент США Дональд Трамп может вести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом написал британский журнал The Economist .

«Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине будет больше похоже на идеи, выдвинутые новым вице-президентом Джей Ди Вэнсом», — отметили авторы материала.

Согласно формуле Вэнса, Россия сохранит за собой ряд территорий, а Украина никогда не вступит в НАТО.

Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности. Его называют ярым сторонником тактики «мир через силу». Конгрессмен также известен как критик НАТО.