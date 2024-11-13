На Украине выразили беспокойство тем, что избранный президент США Дональд Трамп может вести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом написал британский журнал The Economist.
«Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине будет больше похоже на идеи, выдвинутые новым вице-президентом Джей Ди Вэнсом», — отметили авторы материала.
Согласно формуле Вэнса, Россия сохранит за собой ряд территорий, а Украина никогда не вступит в НАТО.
Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности. Его называют ярым сторонником тактики «мир через силу». Конгрессмен также известен как критик НАТО.
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Украина испугалась переговоров России и США по формуле Вэнса
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