Стармер покрывал «белых» педофилов? Вспыли новые подробности секс-скандала в Британии
The Sun: Стармер замешан в деле насильника-педофила Джимми Сэвила
В Великобритании вновь разгорелся скандал с изнасилованиями детей, в которых замешан премьер-министр Кир Стармер. Оказалось, он закрывал глаза не только на преступления этнических банд, но и «белых» педофилов из элиты Соединенного Королевства. 360.ru выяснил, в чем заключалась роль бывшего прокурора.
Банда насильников в Великобритании
Журналисты The Telegraph сообщили, что около тысячи девочек пострадали от членов банд — выходцев из стран Азии. Они издевались и насиловали детей. Преступления происходили в 2008–2013 годах, но участники избежали наказания.
Для того, чтобы предъявить обвинение в тяжких преступлениях, полицейским требовалось одобрение Королевской прокурорской службы. В годы, когда происходили надругательства, ведомство возглавлял Стармер. Именно по этой причине американский бизнесмен Илон Маск назвал премьера соучастником изнасилований, а лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж призвал предать дело и роль политика огласке.
Стармер назвал обвинения в свой адрес ложью и дезинформацией и даже обсудил скандал с кабмином, а лидер партии либеральных демократов Великобритании Эд Дейви вступился за него перед Маском. В начале 2025 года британский парламент отказался расследовать дело банды насильников.
Кто такой Джимми Сэвил?
Однако всплыли новые детали. Таблоид The Sun выяснил, что кроме насильников-иностранцев Стармер мог покрывать бывшего ведущего телешоу Top of the Pops, диджея Джимми Сэвила.
Полиция Сассекса начала расследование об изнасиловании за несколько месяцев до назначения нового главы Королевской прокурорской службы в 2008 году. Через год надзорное ведомство получило еще четыре аналогичных иска, но отказало в возбуждении уголовного дела.
Сначала Сэвила обвинили в сексуальном насилии над учащимися школы для девочек-подростков с эмоциональными расстройствами в окрестностях Стейнса в 1970-х годах, затем — над воспитанниками детского дома в Джерси. Мужчина совершил преступления в кабинете директора и около него, у входа в школу, в общей комнате с телевизором, на кухне, в столовой и своей машине.
Главным аргументом прокуратуры стала нехватка доказательств из-за того, что пострадавшие отказались давать показания в суде. Но одна из пострадавших, Кэрол Уэллс, сообщила The Guardian, что несмотря на угрозы, согласилась свидетельствовать против знаменитости.
Участие Стармера в секс-скандале
В 2011 году опальный телеведущий умер, так и не понеся наказания. Через год общественность узнала о масштабах его преступлений. Юридический советник Стармера, королевский адвокат Элисон Левитт проверила работу прокуратуры. Она выявила в общей сложности 589 предполагаемых жертв насилия, из них 450 пострадали от действий Сэвила. Во время допроса он завуалированно угрожал офицерам, если обвинения «не исчезнут».
Стармеру пришлось принести публичные извинения. Он согласился с выводами Левитт и заявил о необходимости фундаментального сдвига в работе правоохранителей. По словам главы Королевской прокурорской службы, те ошибочно отклонили многие жалобы на сексуальное насилие, относясь к пострадавшим с неоправданной осторожностью.
Это были ошибки суждений опытных и преданных своему делу сотрудников полиции и прокурора, которые действовали добросовестно и пытались применять правильные принципы. Это делает выводы отчета госпожи Левитт более глубокими и требует более решительного ответа.
Кир Стармер
После выхода этого отчета бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил возглавившего оппозицию Стармера в ответственности за то, что прокуратура не смогла привлечь Сэвила к ответственности. Каждый пятый британец поддержал обвинение. Некоторые даже вышли на акцию протеста, обозвав бывшего прокурора предателем и защитником педофилов.