Фото: IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/Global Look Press

The Sun: Стармер замешан в деле насильника-педофила Джимми Сэвила

Журналисты The Telegraph сообщили, что около тысячи девочек пострадали от членов банд — выходцев из стран Азии. Они издевались и насиловали детей. Преступления происходили в 2008–2013 годах, но участники избежали наказания.

Для того, чтобы предъявить обвинение в тяжких преступлениях, полицейским требовалось одобрение Королевской прокурорской службы. В годы, когда происходили надругательства, ведомство возглавлял Стармер. Именно по этой причине американский бизнесмен Илон Маск назвал премьера соучастником изнасилований, а лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж призвал предать дело и роль политика огласке.

Стармер назвал обвинения в свой адрес ложью и дезинформацией и даже обсудил скандал с кабмином, а лидер партии либеральных демократов Великобритании Эд Дейви вступился за него перед Маском. В начале 2025 года британский парламент отказался расследовать дело банды насильников.

Кто такой Джимми Сэвил?

Однако всплыли новые детали. Таблоид The Sun выяснил, что кроме насильников-иностранцев Стармер мог покрывать бывшего ведущего телешоу Top of the Pops, диджея Джимми Сэвила.