Сегодня 00:47 Стармер покрывал «белых» педофилов? Вспыли новые подробности секс-скандала в Британии The Sun: Стармер замешан в деле насильника-педофила Джимми Сэвила 0 0 0 Фото: IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/Global Look Press Мир

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В Великобритании вновь разгорелся скандал с изнасилованиями детей, в которых замешан премьер-министр Кир Стармер. Оказалось, он закрывал глаза не только на преступления этнических банд, но и «белых» педофилов из элиты Соединенного Королевства. 360.ru выяснил, в чем заключалась роль бывшего прокурора.

Банда насильников в Великобритании Журналисты The Telegraph сообщили, что около тысячи девочек пострадали от членов банд — выходцев из стран Азии. Они издевались и насиловали детей. Преступления происходили в 2008–2013 годах, но участники избежали наказания.

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Для того, чтобы предъявить обвинение в тяжких преступлениях, полицейским требовалось одобрение Королевской прокурорской службы. В годы, когда происходили надругательства, ведомство возглавлял Стармер. Именно по этой причине американский бизнесмен Илон Маск назвал премьера соучастником изнасилований, а лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж призвал предать дело и роль политика огласке. Стармер назвал обвинения в свой адрес ложью и дезинформацией и даже обсудил скандал с кабмином, а лидер партии либеральных демократов Великобритании Эд Дейви вступился за него перед Маском. В начале 2025 года британский парламент отказался расследовать дело банды насильников. Кто такой Джимми Сэвил? Однако всплыли новые детали. Таблоид The Sun выяснил, что кроме насильников-иностранцев Стармер мог покрывать бывшего ведущего телешоу Top of the Pops, диджея Джимми Сэвила.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Сассекса начала расследование об изнасиловании за несколько месяцев до назначения нового главы Королевской прокурорской службы в 2008 году. Через год надзорное ведомство получило еще четыре аналогичных иска, но отказало в возбуждении уголовного дела.

Сначала Сэвила обвинили в сексуальном насилии над учащимися школы для девочек-подростков с эмоциональными расстройствами в окрестностях Стейнса в 1970-х годах, затем — над воспитанниками детского дома в Джерси. Мужчина совершил преступления в кабинете директора и около него, у входа в школу, в общей комнате с телевизором, на кухне, в столовой и своей машине.

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главным аргументом прокуратуры стала нехватка доказательств из-за того, что пострадавшие отказались давать показания в суде. Но одна из пострадавших, Кэрол Уэллс, сообщила The Guardian, что несмотря на угрозы, согласилась свидетельствовать против знаменитости. Участие Стармера в секс-скандале В 2011 году опальный телеведущий умер, так и не понеся наказания. Через год общественность узнала о масштабах его преступлений. Юридический советник Стармера, королевский адвокат Элисон Левитт проверила работу прокуратуры. Она выявила в общей сложности 589 предполагаемых жертв насилия, из них 450 пострадали от действий Сэвила. Во время допроса он завуалированно угрожал офицерам, если обвинения «не исчезнут».

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стармеру пришлось принести публичные извинения. Он согласился с выводами Левитт и заявил о необходимости фундаментального сдвига в работе правоохранителей. По словам главы Королевской прокурорской службы, те ошибочно отклонили многие жалобы на сексуальное насилие, относясь к пострадавшим с неоправданной осторожностью.

Это были ошибки суждений опытных и преданных своему делу сотрудников полиции и прокурора, которые действовали добросовестно и пытались применять правильные принципы. Это делает выводы отчета госпожи Левитт более глубокими и требует более решительного ответа. Кир Стармер

После выхода этого отчета бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил возглавившего оппозицию Стармера в ответственности за то, что прокуратура не смогла привлечь Сэвила к ответственности. Каждый пятый британец поддержал обвинение. Некоторые даже вышли на акцию протеста, обозвав бывшего прокурора предателем и защитником педофилов.