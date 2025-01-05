В Британии призвали раскрыть роль Стармера в деле о секс-преступлениях
Фараж призвал расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований в Британии
Массовые случаи надругательств над девочками требуют публичного расследования. Об этом в интервью GB News заявил лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж.
«Роль премьер-министра Стармера должна быть частью этого национального публичного расследования, он был главой Королевской прокурорской службы», — отметил Фараж.
Ранее миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку.
По информации The Telegraph, около тысячи девочек прошли через руки членов банд, состоящих из выходцев из стран Азии. Несовершеннолетние подверглись издевательствам и изнасилованиям.
Авторы статьи напомнили, что никого из преступников не привлекли к ответственности. Маск предположил, что дело до сих пор не расследовали, ведь это привело бы к обвинению Стармера.