Сегодня 02:19 Ущемляет или помогает? Зачем в России ввели тесты по русскому языку для детей мигрантов Филолог Бубенчикова: тест по русскому языку облегчит обучение детям мигрантов 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Образование

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С 1 апреля дети мигрантов для поступления в школу в России должны сдать тест по русскому языку. Тестирование проходят все ученики с первого по 11-й класс. Задания построены с учетом возрастных особенностей, они проверяют навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания. Насколько это нововведение правильное и этическое и что думает о нем филолог — в материале 360.ru.

Как будет проходить тестирование Мигранты-первоклассники будут сдавать тест в устной форме, остальные — в устной и письменной. Длительность тестирования тоже различается — 15 и 75 минут соответственно. «Если мы говорим о временном промежутке, который выделяется на тестирование, то 15 минут — это достаточное количество времени для того, чтобы сориентироваться в вопросе, рассмотреть, адаптироваться психоэмоционально. Если мы говорим о старшей школе, то это 75 минут. Это письменная часть и 15 минут на устную часть, потому что важность устной и письменной речи — это основной приоритет образования, а также адаптации и социализации миграционного сообщества в России», — отметила в беседе с 360.ru филолог, старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Анастасия Бубенчикова. Анастасия Бубенчикова.

Фото: РИА «Новости»

У первоклассников будут проверять умение вести диалог и выстраивать монолог, опираясь на заданные вопросы, понимание прослушанного текста, а также владение лексикой и грамматикой. В тесты для детей постарше добавятся задания посложнее. Например, второклассника попросят прочитать текст вслух, вставить пропущенное слово в нужной форме, подобрать название для тематической группы слов, правильно переписать несколько предложений. Критерии сдачи тестирования: набрать на троечку Сложность заданий зависит от того, в какой класс ребенок поступает. Минимальный проходной балл — тройка по пятибалльной шкале. По данным Рособрнадзора, этот результат соответствует требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения России. «Это действительно все те виды речевой деятельности, которые использует человек в своей повседневной жизни. Как филолог и как преподаватель, я бы сказала, что это очень важный шаг для российской системы образования», — отметила Анастасия Бубенчикова.

Фото: скрин тестового задания для первого класса

Что делать, если ребенку не удалось сдать тест Если ребенок не прошел тест, то в школу его не зачислят. Однако через три месяца можно повторить попытку. Специалисты рекомендуют за это время пройти дополнительное обучение русскому языку. Это поможет лучше подготовиться и набрать нужное количество баллов.

Для чего нужно тестировать детей мигрантов Бубенчикова отметила, что многие дети приезжающих в Россию иностранцев вообще не владеют русским языком, что значительно усложняет их обучение в школе. Также это затрудняет процесс обучения всех учеников в классе. В младшей школе у незнающих язык детей мигрантов возникают сложности с пониманием бытовых вещей. В средней и старшей школе, где есть специальные предметы, такие как химия и физика, возникает необходимость дополнительно объяснять специфические термины.

Это крайне затрудняет обучение не только этих детей, но и класса в целом. Анастасия Бубенчикова филолог, педагог

Эксперт напомнила, что выпускники девятых и 11-х классов сдают ОГЭ и ЕГЭ, где русский язык и литература являются обязательными предметами. «Если говорить о достаточной сложности тестов, на мой взгляд, это абсолютно адекватно. Задания соответствуют психоэмоциональному развитию ребенка того или иного возраста, а также включают в себя те рамки и нормы образовательных программ и общего развития той или иной возрастной категории», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: скрин тестового задания для 11-го класса

Справедлива ли система? Филолог отметила, что, по ее мнению, система достаточно справедлива, она дает возможность повторно пройти тестирование, если с первого раза не получилось. Однако она допустила, что в иммиграционных общинах могут возникнуть сомнения в этических рамках и нормах нововведения. Все-таки тестирование выделяет этих детей, пояснила филолог. «В педагогике есть такое понятие, как психолого-педагогическое освидетельствование и сопровождение. Вот эти дети должны пройти через это психолого-педагогическое собеседование. Возможно, это где-то их может задеть, ущемить. Однако на мой взгляд, все-таки это имеет больше положительный характер, больше несет пользы, чем вреда», — отметила Бубенчикова.

Фото: РИА «Новости»

Знание русского языка, на котором ведется преподавание на всех уровнях образовательного процесса помогает детям легче осваивать учебную программу, подчеркнула педагог. «Сама идея мне как филологу, как педагогу, действительно импонирует, потому что это облегчает процесс образовательный. <…> На мой взгляд, это очень хорошая идея, которая поможет мигрантам и адаптироваться, и социализироваться в русскоговорящем обществе, а также повысить успеваемость», — заявила Бубенчикова. Она отметила, что практически 90% успехов педагогики зависит от понимания языка. Преподаватель выразила надежду, что практика тестирования будет действовать и облегчать процесс преподавания и обучения для всех сторон этого процесса.