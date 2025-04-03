Онлайн-платежки за ЖКУ в Подмосковье. Как отказаться от бумаги в пользу «цифры»?
Пилотный проект по переходу на электронные платежки за ЖКУ начался в Подмосковье
Пилотный проект по переходу на электронные квитанции за ЖКУ начался в Подмосковье. По желанию жители региона смогут отказаться от бумажных документов в пользу цифровых аналогов. О том, как это будет работать, и как выбрать удобный способ расчета, — в материале 360.ru.
Переход на электронные квитанции не обязателен. Жители смогут выбрать удобный для себя формат расчета добровольно. При этом его можно будет поменять в любое время.
Преимущества перехода на цифровые платежки
Цифровые услуги — это быстро и удобно, особенно когда дело касается документов. Так, онлайн-квитанции будут приходить мгновенно и не смогут потеряться.
В то время как фальсификация бумажных квитанций за ЖКУ — одна из частых схем злоумышленников, электронные документы защищены от подделок. Резервное копирование базы данных о платежах происходит ежедневно, мошенники не смогут положить в почтовый ящик поддельную квитанцию, а контролировать все платежи можно через специальное приложение с простым и понятным интерфейсом.
Кроме того, переход в «цифру» экономит средства на печать и доставку. Ожидается, что отказ от бумажных версий позволит экономить до 100 тонн древесины ежегодно — примерно семь гектаров леса.
Электронный платежный документ всегда под рукой и никогда не выцветет. Абоненты смогут быстро и удобно проверять начисления и расходы, а также оплачивать услуги в любое время.
Как оформить электронные квитанции в Подмосковье?
- Зайти на региональный портал госуслуг;
- Нажать «Получать ЕПД онлайн»;
- Подтвердить согласие на получение электронных платежек;
- Квитанции начнут приходить уже со следующего месяца.
Если электронный формат оказался неудобен, его всегда можно сменить. Но эта процедура доступна только с 1-го по 19-е число каждого месяца включительно.
По словам главы МинЖКХ Подмосковья Кирилла Григорьева, проект направлен на упрощение процесса обращения с платежками. Электронная процедура будет прозрачной и понятной.
«Сервисом смогут воспользоваться более двух миллионов жителей. Он доступен для двух категорий плательщиков — собственники и наниматели по договору социального найма. При этом, если пользователь передумал получать платежку электронно, всегда можно вернуться к классическому варианту», — сказал министр.