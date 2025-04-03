Онлайн-платежки за ЖКУ в Подмосковье. Как отказаться от бумаги в пользу «цифры»?

Пилотный проект по переходу на электронные платежки за ЖКУ начался в Подмосковье

Пилотный проект по переходу на электронные квитанции за ЖКУ начался в Подмосковье. По желанию жители региона смогут отказаться от бумажных документов в пользу цифровых аналогов. О том, как это будет работать, и как выбрать удобный способ расчета, — в материале 360.ru.

Переход на электронные квитанции не обязателен. Жители смогут выбрать удобный для себя формат расчета добровольно. При этом его можно будет поменять в любое время.

Преимущества перехода на цифровые платежки

Цифровые услуги — это быстро и удобно, особенно когда дело касается документов. Так, онлайн-квитанции будут приходить мгновенно и не смогут потеряться.

В то время как фальсификация бумажных квитанций за ЖКУ — одна из частых схем злоумышленников, электронные документы защищены от подделок. Резервное копирование базы данных о платежах происходит ежедневно, мошенники не смогут положить в почтовый ящик поддельную квитанцию, а контролировать все платежи можно через специальное приложение с простым и понятным интерфейсом.