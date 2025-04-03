России в списке нет. Трамп развязал «торговую войну» со всем миром
Трамп ввел встречные пошлины практически против всех стран мира
Американский лидер Дональд Трамп сегодня объявил о введении пошлин в размере не менее 10% практически на все товары, ввозимые в США, а также о введении еще более высоких ставок для десятков стран, имеющих самый высокий торговый дефицит с Соединенными Штатами. Аналитики Reuters уже назвали действия Трампа «объявлением торговой войны всему миру».
Политика Трампа введет базовый тариф в размере 10% на все товары из всех стран, за исключением тех, которые соответствуют соглашению о свободной торговле USMCA между Мексикой, Канадой и США (не соответствующие товары будут по-прежнему облагаться пошлиной в размере 25%). Импортеры товаров из других стран начнут платить базовый тариф в размере 10% уже в субботу, 5 апреля.
Группа из примерно 60 стран, которых высокопоставленные чиновники администрации Трампа назвали «худшими нарушителями», будет облагаться пошлиной в размере половины ставки, которую они взимают с США. Эти взаимные пошлины вступят в силу 9 апреля.
Кроме того, президент Дональд Трамп заявил, что США введут 25%-ный тариф на все автомобили иностранного производства, который вступит в силу уже 3 апреля, чтобы устранить «ужасный дисбаланс», который повлиял на «промышленную базу» страны и поставил под угрозу национальную безопасность.
Белый дом опубликовал в Х и таблицу со всеми пошлинами. Размер вводимых пошлин — в правой графе. В левой то, как администрация президента оценила торговые барьеры других стран против товаров из США.
Китаю США выставили пошлины в 34%, Вьетнаму — 46%. Плюс 24% будет платить Япония и 26% Индия, 27%-ную надбавку получил и Казахстан. Пошлины для Европейского союза — 20%, Великобритания «отделалась» 10%-ной надбавкой. Ко всему импорту из Камбоджи будет применяться одна из самых высоких ставок пошлин в размере 49%. Мадагаскар и Лаос — 47% и 48% соответственно. России в списке нет.
Мы действительно можем быть очень богатыми. Мы можем быть настолько богаче любой страны, что в это даже не верится, но мы становимся умнее.
Дональд Трамп
На фоне выступления Трампа индекс доллара снизился на 0,62% до 103,53. Евро продолжил расти. О планах ввести пошлины против всех стран мира американский политик заявил в марте.