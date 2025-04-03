России в списке нет. Трамп развязал «торговую войну» со всем миром

Американский лидер Дональд Трамп сегодня объявил о введении пошлин в размере не менее 10% практически на все товары, ввозимые в США, а также о введении еще более высоких ставок для десятков стран, имеющих самый высокий торговый дефицит с Соединенными Штатами. Аналитики Reuters уже назвали действия Трампа «объявлением торговой войны всему миру».

Политика Трампа введет базовый тариф в размере 10% на все товары из всех стран, за исключением тех, которые соответствуют соглашению о свободной торговле USMCA между Мексикой, Канадой и США (не соответствующие товары будут по-прежнему облагаться пошлиной в размере 25%). Импортеры товаров из других стран начнут платить базовый тариф в размере 10% уже в субботу, 5 апреля.

Группа из примерно 60 стран, которых высокопоставленные чиновники администрации Трампа назвали «худшими нарушителями», будет облагаться пошлиной в размере половины ставки, которую они взимают с США. Эти взаимные пошлины вступят в силу 9 апреля.

Кроме того, президент Дональд Трамп заявил, что США введут 25%-ный тариф на все автомобили иностранного производства, который вступит в силу уже 3 апреля, чтобы устранить «ужасный дисбаланс», который повлиял на «промышленную базу» страны и поставил под угрозу национальную безопасность.

Белый дом опубликовал в Х и таблицу со всеми пошлинами. Размер вводимых пошлин — в правой графе. В левой то, как администрация президента оценила торговые барьеры других стран против товаров из США.