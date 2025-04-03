«Пандемия ждать не будет». Глава ВОЗ сделал мрачный прогноз

Новая пандемия может начаться в любой момент, поэтому нужно готовиться к этой угрозе заранее. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы к этому», — заявил глава организации.

Гебрейесус призвал государства во всем мире проявить вовлеченность в подписание соглашения о пандемии.

«Глобальная безопасность в области здравоохранения не будет достигнута странами, действующими разрозненно, для этого требуются скоординированные усилия и единый подход к общим угрозам», — считает глава ВОЗ.

В докладе «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год» ВОЗ сообщала, что из-за пандемии COVID-19 погибли 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах. Это снизило ожидаемую продолжительности жизни во всем мире.

Коммерциализация заразы

По мнению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, США в стремлении все коммерциализировать, могут создавать вирусы, чтобы потом зарабатывать на лечении.

«Будучи заинтересованным в коммерциализации всего, они зарождают вирусы для того, чтобы потом зарабатывать на этих опытах, экспериментах и лечении. Но это самый добрый ответ. А самый объективный ответ — это для того, чтобы управлять численностью населения в мире», — сказала она в октябре прошлого года на сессии в рамках Форума партнерства Россия-Африка, ее слова привело РИА «Новости».