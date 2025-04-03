«Пандемия ждать не будет». Глава ВОЗ сделал мрачный прогноз
Новая пандемия может начаться в любой момент, поэтому нужно готовиться к этой угрозе заранее. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы к этому», — заявил глава организации.
Гебрейесус призвал государства во всем мире проявить вовлеченность в подписание соглашения о пандемии.
«Глобальная безопасность в области здравоохранения не будет достигнута странами, действующими разрозненно, для этого требуются скоординированные усилия и единый подход к общим угрозам», — считает глава ВОЗ.
В докладе «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год» ВОЗ сообщала, что из-за пандемии COVID-19 погибли 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах. Это снизило ожидаемую продолжительности жизни во всем мире.
Коммерциализация заразы
По мнению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, США в стремлении все коммерциализировать, могут создавать вирусы, чтобы потом зарабатывать на лечении.
«Будучи заинтересованным в коммерциализации всего, они зарождают вирусы для того, чтобы потом зарабатывать на этих опытах, экспериментах и лечении. Но это самый добрый ответ. А самый объективный ответ — это для того, чтобы управлять численностью населения в мире», — сказала она в октябре прошлого года на сессии в рамках Форума партнерства Россия-Африка, ее слова привело РИА «Новости».
При этом она отметила, что США все чаще прибегают к мысли об управлении численностью населения.
«Необходимо сконцентрировать свои усилия на обеспечении биологического суверенитета каждым государством. Россия выступает именно за такой подход», — заключила депутат, подчеркнув, что мир ждут очень опасные испытания.
Источники новой пандемии
Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, болезнью, с которой может начаться новая пандемия, может стать как неизвестное еще заболевание, так и вполне знакомые медицине, но мутировавшие вирусы.
«Когда мы говорим о вирусе Х, он может быть совершенно новым, он может быть известным ранее для животных, преодолевшим межвидовой барьер, или какой-то старый, который вдруг мутировал, обрел новые свойства. Мы должны в первую очередь его тестировать», — сказала Попова.
По ее словам, вероятность наступления того или иного исхода можно рассчитать. Для этого существует система референс-центров, биологического надзора, мобильные лаборатории.
Вирус из Африки
Новости о вспышках новых и старых смертоносных вирусов появляются в СМИ с завидной регулярностью. Осенью прошлого года вновь вспомнили о вирусе Марбург. В Руанде от него скончались девять человек, позже заражение вирусом обнаружили в других странах, в том числе на Украине.
В зону СВО его привез военный из Польши в прошлом октябре, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, наемника экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода. Его сослуживцев из подразделения в составе ВСУ отправили на карантин.
Коварный метапневмовирус
В первые дни 2025 года из Китая пришли тревожные новости: мощная вспышка метапневмовируса захватила страну. Позже вирус пришел и в Россию. Однако специалисты успокоили россиян, назвав болезнь обычной и уже даже привычной. В Роспотребнадзоре ее сравнили с обычной ОРВИ. Там также заявили, что никакого особенного лечения этого вируса не требуется.
Неизвестный вирус с кровавым кашлем
Сегодня в СМИ продолжается бурное обсуждение «неизвестного вируса» в России. Симптомы у пациентов такие: болезнь начинается с ломоты в теле, затем поднимается высокая температура, вплоть до 39 градусов, возникает сильный кашель с кровью.
Есть предположения, что речь идет о микоплазменной пневмонии, вспышку которой зафиксировали в декабре 2024 года. Зампред и академик РАН Геннадий Онищенко заметил, что симптоматика может быть индивидуальной особенностью или осложнением от другого заболевания.