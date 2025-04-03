Джентльмен с русским характером. Почему Кириллу Дмитриеву доверили переговоры с США об Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, предположительно, в ближайшее время встретится в Белом доме со Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США. Официального подтверждения этой встречи пока нет, и не исключено, что детали останутся за закрытыми дверьми. Кто такой Кирилл Дмитриев, какова его роль в переговорах между Россией и США и чем он известен на международной арене — в материале 360.ru.

Джентльменский бэкграунд Кирилл Александрович Дмитриев родился 12 апреля 1975 года в Киеве. Его путь к вершинам финансового и политического мира начался с образования за рубежом. Еще подростком он по программе обмена уехал в США, где обучался в колледже Футхилл в Калифорнии. Позже он поступил в Стэнфордский университет, который окончил в 1996 году с отличием, получив степень бакалавра экономики. В 2000 году Дмитриев завершил обучение в Гарвардской школе бизнеса, став магистром делового администрирования (MBA) с высшим отличием (Baker Scholar). Этот образовательный багаж заложил основу для его будущей карьеры в международных финансах и инвестициях. Образцовый технократ Параллельно Дмитриев начал работать. В 1996–1999 годах он был сотрудником инвестиционного банка Goldman Sachs в Нью-Йорке и консалтинговой компании McKinsey & Company, где занимался проектами в Лос-Анджелесе, Москве и Праге. Вернувшись в Россию, он продолжил карьеру в инвестиционной сфере. Позднее Дмитриев возглавлял фонд прямых инвестиций Icon Private Equity, управлявший капиталом более чем в миллиард долларов. Под его руководством проводились десятки значимых сделок.

Фото: РИА «Новости»

Успех в РФПИ С апреля 2011 года Кирилл Дмитриев занимает пост генерального директора Российского фонда прямых инвестиций — суверенного фонда, созданного по инициативе президента и правительства для привлечения инвестиций в экономику страны. За время его руководства РФПИ реализовал более 90 проектов на сумму свыше 2,1 триллиона рублей, охватив 95% регионов России. Фонд также заключил партнерства с международными инвесторами из более чем 15 стран на общую сумму свыше 40 миллиардов долларов. Оценили за рубежом И это лишь часть крупных сделок, заключенных при содействии РФПИ. Кирилла Дмитриева, очевидно, ценит и высшее руководство России — главу фонда не меняли около 15 лет. Крайне позитивно оценивают деятельность Дмитриева и международные партнеры. Кирилл Дмитриев удостоен ряда престижных наград за вклад в развитие международных экономических отношений. Среди них Орден Александра Невского и Орден Почета от Российской Федерации, Орден Почетного легиона от Франции, Орден Короля Абдулазиза второй степени от Саудовской Аравии, Орден Звезды Италии и Орден Дружбы Казахстана.

Триумфальный «Спутник V» Одним из самых известных проектов под руководством Кирилла Дмитриева стало продвижение российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». РФПИ выступил стратегическим инвестором разработки, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Фото: РИА «Новости»

Вакцина была зарегистрирована в августе 2020 года — первой в мире, что вызвало как восторг, так и скептицизм на международной арене. Дмитриев лично участвовал в ее популяризации. Он активно выступал в западных СМИ, призывая к сотрудничеству в борьбе с пандемией и даже предлагал выдвинуть разработчиков на Нобелевскую премию. Под руководством Дмитриева РФПИ наладил производство «Спутника V» за рубежом, заключив соглашения с Индией, Бразилией, Кореей и другими странами. Вакцина получила одобрение в более чем 70 государствах с населением свыше четырех миллиардов человек. Кроме того, в декабре 2020 года было создано партнерство между РФПИ, Центром Гамалеи и компанией AstraZeneca для повышения эффективности британской вакцины за счет компонентов «Спутника». Этот шаг стал примером редкого научного сотрудничества между Россией и Западом в условиях напряженных отношений. Есть выход на Трампа? Газета РБК со ссылкой на западную прессу писала, что зять и советник Трампа Джаред Кушнер поддерживает с Кириллом Дмитриевым личный контакт. Авторы публикации в The Daily Best предположили, что финансист и советник обменивались информацией о том, как «США и Россия могут работать вместе». Уже в 2025 году заслуги Дмитриева отметил и спецпредставитель Трампа Уиткофф.

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Честно заработанный кредит доверия, блестящее образование и идеальный уровень английского, как и способность к переговорным процессам, позволили, судя по всему, Кириллу Дмитриеву также стать актором неформальной дипломатии. Роль в переговорах между Россией и США Кирилл Дмитриев стал заметной фигурой в российско-американских отношениях уже в 2025 году. Его имя впервые громко прозвучало в контексте переговоров в феврале, когда он вошел в состав российской делегации на встрече с представителями США в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Тогда делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок. На переговорах обсуждались вопросы восстановления экономических связей между Россией и США, а также подготовка к возможной встрече лидеров двух стран. Сообщалось, что Дмитриев обсудил с американской делегацией восстановление инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США. Его участие в переговорах вызвало интерес политологов, учитывая, что ранее он не был публично ассоциирован с дипломатическими процессами такого уровня. Спецпредставитель президента России Похоже, на переговорах в Эр-Рияде Дмитриев показал себя блестяще. К такому выводу можно прийти исходя из того, что уже 23 февраля, всего через несколько дней после российско-американской встречи президент России Владимир Путин назначил Дмитриева специальным представителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, сохранив за ним пост главы РФПИ. Это назначение укрепило его статус ключевого переговорщика в экономической сфере. Первые проекты с США? В интервью «Известиям» 31 марта Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам. Других подробностей по теме он не приводил, не уточнял и того, на каком этапе находятся эти дискуссии и между кем ведутся. Однако сам факт того, что российская и американская стороны приступили к обсуждению инвестиционных проектов, несмотря на очевидные разногласия в связи с украинским вопросом, вызвал интерес политологов.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Визит в Вашингтон Согласно сообщениям СМИ, Кирилл Дмитриев планирует посетить Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа, включая специального посланника Стива Уиткоффа. Ожидается, что это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в США с момента начала конфликта на Украине в 2022 году. Основной темой обсуждения станет укрепление американо-российских отношений и возможное прекращение украинского конфликта. Дмитриев, находящийся под санкциями США, получил временное разрешение на въезд для участия в этих переговорах. Что говорит о визите сам Дмитриев Источники западных СМИ утверждают, что Кирилл Дмитриев уже прилетел в Вашингтон на встречу с Уиткоффом. Официально такая информация не подтверждалась. Позже Washington Post со ссылкой на источник сообщил, что встреча началась около 02:00 по московскому времени. По сведениям прессы, Дмитриев обсудит с представителем Трампа завершение украинского кризиса. Сам же директор РФПИ 2 апреля опубликовал в социальных сетях опрос, где поинтересовался у подписчиков — важны ли для мира хорошие российско-американские отношения.