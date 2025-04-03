Почему 3 апреля нельзя купаться и мыть полы? Тайные запреты на Кирилла Катаника

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Православные верующие 3 апреля отмечают День памяти святителя Кирилла, епископа Катанского. В народном календаре этот праздник известен как Кирилл Катаник. С ним связано множество традиций, примет и строгих запретов, которые соблюдали наши предки. Кем был этот святой, почему его почитали на Руси и как правильно провести этот день — в материале 360.ru.

Кто такой святитель Кирилл Катанский?

Святитель Кирилл, епископ Катанский, известный также как Сицилийский, жил в первые века христианства, во времена, когда Церковь еще только укрепляла свои позиции после апостольской эпохи. Его жизнь и служение пришлись на I–II века нашей эры. Родиной святого был древний город Катания, расположенный на восточном побережье Сицилии. Кирилл появился на свет в благочестивой христианской семье, сохранившей веру во Христа, несмотря на повсеместное распространение язычества в те времена.

С юных лет будущий святитель проявлял необыкновенную мудрость и глубокую любовь к Священному Писанию. Его отличали дар убеждения и кроткий нрав, а сердце его горело желанием служить Богу и ближним. За свои добродетели Кирилла избрали первым епископом Катании.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

На епископской кафедре святитель Кирилл проявил себя как ревностный защитник христианской веры. Он вел активную борьбу с языческими культами, особенно с почитанием местного идола Аполлона. Его проповеди отличались такой силой и убедительностью, что многие язычники обращались ко Христу. Святитель укреплял веру новообращенных не только словом, но и чудесами, которые совершал по милости Божией.

Современники знали его как чудотворца, исцелявшего больных одной молитвой, и как прозорливца, предвидевшего будущие события. При этом он оставался миротворцем, умевшим примирять враждующих. Скончался святой в глубокой старости, оставив после себя укрепленную христианскую общину в Катании, множество учеников и славу святого подвижника.

Почему его почитали на Руси?

Несмотря на то, что Кирилл Катанский был сицилийским святым, в русской традиции его почитание слилось с народным праздником Дня Водяного.

«За свою праведную жизнь, за работу в церкви высшие силы наделили чудодеянием, волшебными способностями. И одно из самых известных чудес, которое он произвел, было „оживление“ воды. Он очистил источник воды, которая испортилась и была горькая. Люди начали страдать от жажды, потому что не могли пить эту воду. И он, помолившись, очистил воду. Вода снова стала вкусной и чистой. В том числе и поэтому его называют Кирилл Водник», — рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков.

Фото: РИА «Новости»

В народном календаре этот день был связан с пробуждением водоемов и почитанием водной стихии. Люди наблюдали, как реки и озера освобождаются ото льда: в одних регионах начинался бурный ледоход, в других — лишь медленное таяние у берегов. Детям приговаривали: «Реви — не реви, а Катаник санки унес».

Народные традиции

Смена одежды

С наступлением праздника крестьяне переодевались в весеннюю одежду, но строго по погоде.

«Переодевались из зимней одежды в весеннюю. По погоде. Потому что люди, живущие на земле, отнюдь не дураки. Они никогда ради приметы, если в этот день вдруг получались морозы, из валенок в лапти не переобуются», — рассказал собеседник 360.ru.

Задабривание водяного

Главным же ритуалом было «задабривание» водяного — мифического хозяина водоемов. Ему приносили первые дары: хлеб, зерно или монеты, бросая их в воду. У колодцев совершали обряды — очищали их от зимнего мусора, украшали лентами, читали заговоры.

Фото: РИА «Новости»

Считалось, что так можно обеспечить благосклонность водяного и защититься от его гнева. Кроме того, с этого дня прекращали зимнюю рыбалку и переправы по льду — не из суеверия, а из практической осторожности, ведь лед становился хрупким.

Первые полевые работы

С этого дня начинали проверять пашню: если земля уже оттаяла, готовили сохи и бороны. Также осматривали льняные и конопляные семена — считалось, что посеянные в этот день культуры дадут богатый урожай.

Что нельзя делать на Кирилла Катаника?

В этот день существовали строгие запреты, нарушение которых сулило строгие наказания.

Вот то, что делать в это день было нельзя:

Фото: РИА «Новости»

Приметы на 3 апреля:

Традиционно народ подмечал природные закономерности в этот день и использовал эти знания, чтобы предугадать, каким будет ближайшее будущее:

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