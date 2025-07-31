Сегодня 14:55 Создал антидолларовый фронт и наехал на Медведева: как Трамп собирается воевать с БРИКС Политолог Блохин: БРИКС напугал Трампа угрозой обрушить гегемонию доллара 0 0 0 Фото: The White House Мир

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Объединение стран БРИКС стало новым объектом критики и угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер снова заговорил о пошлинах, а также включился в перепалку заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и сенатора Линдси Грэма. Что подтолкнуло президента США на новые грубые выпады, разбирался 360.ru.

Перепалка в соцсетях: как спорили Трамп, Медведев и Грэм

Публичный спор между Медведевым, Грэмом и Трампом начался в начале этой недели, после того как американский лидер объявил о сокращении дедлайна по прекращению конфликта на Украине до 10 дней. Медведев ответил, что любые ультиматумы в адрес Москвы — лишь очередной шаг к реальному противостоянию ядерных держав. «Не идите по пути Сонного Джо», — предостерег он президента США.

В комментарии к посту Медведева пришел сенатор Линдси Грэм. Он попросить перестать недооценивать Трампа и призвал российского политика срочно сесть за стол переговоров.

Фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя СБ ответил, что переговоры закончатся после достижения целей спецоперации, и посоветовал американским «дедулям» заняться своими делами. Трамп вмешался в дискуссию после объявления о введении пошлин в размере 25% против Индии. На своей странице в социальной сети Truth Social в качестве одной из причин он назвал покупку страной российской нефти.

Экономики России и Индии он назвал «мертвыми» и добавил, что у США «очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом».

Фото: РИА «Новости»

Медведеву он посоветовал следить за своими словами, иначе тот, мол, зайдет «на очень опасную территорию». Российский политик язвительно ответил, что реакция «столь грозного президента США» оказалась очень нервной. Он подчеркнул, что это означает, что Россия выбрала правильный путь. Отвечая на выпад о «мертвой экономике» и «опасной территории», Медведев напомнил о существовании системы «Мертвая рука» — комплекса автоматизированного управления ответным ядерным ударом.

Торговая война против БРИКС

Трамп убежден, что объединение стран БРИКС настроено против США и намеревается лишить доллар статуса мировой резервной валюты. С таким заявлением он выступил недавно перед журналистами в Белом доме. Тогда же он заверил, что никому не позволит нападать на американскую валюту. «БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о введении пошлин против Индии.

То, что торговая война против БРИКС началась, стало очевидным после повышения США пошлин до 50% против товаров из Бразилии. Кроме того, Трамп успел обвинить правительство латиноамериканской страны во вмешательстве в американскую экономику.

Фото: РИА «Новости»

В ответ Бразилия приняла закон, позволяющий зеркально реагировать на односторонние экономические меры. Теперь пришла очередь Индии. С еще одним участником блока — Китаем — вопрос пошлин остался замороженным после последних переговоров в Стокгольме. Но вопрос о покупке российской нефти из повестки дня не ушел. «Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим посягать на их суверенитет, так что они хотели бы платить пошлины в размере 100%», — заявил по итогам встречи в Швеции министр финансов США Скотт Бессент.

США испугались конкуренции

Внешняя политика США всегда заключалась в том, что они находятся на вершине пирамиды власти, а все остальные барахтаются внизу. Но БРИКС стал реальным конкурентом, что напугало американцев. Об этом 360.ru заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Всех, кто становится конкурентом для США, они считают проблемой, а возможности и потенциал стран БРИКС давно обошли не только их, но и большую часть западного мира», — пояснил он.

Блохин напомнил, что только Китай еще в 2013 году обошел США по паритету покупательной способности. Поэтому в объединении БРИКС американцы и другие западные политики видят реальную угрозу.

Фото: РИА «Новости»

Медийная война Трампа против России и БРИКС связана с отсутствием эффекта от торговых сделок, считает публицист Никита Подгорнов. По его словам, внешняя политика и экономические действия руководства страны простых американцев не особо волнуют. Для них в порядке вещей, что их страна остается гегемоном.

«Поэтому Трамп пытается „играть по-крупному“. Добавить хайпа. Россия, Китай, Индия — самые крупные противники идут в ход. Доллар в опасности. Посмотрите, откуда на доллар готовилось нападение», — написал Подгорнов в своем Telegram.

Фото: The White House

И, с одной стороны, для России такая резкая смена настроений Трампа некомфортна, продолжил он. Ведь еще недавно страна заявляла о возможностях налаживания отношений, а сегодня американский лидер вступает в публичную перепалку с заместителем председателя Совета безопасности. Положительной стороной изменения риторики Трампа Подгорнов назвал включение в противостояние всех стран БРИКС. «Теперь это блоковый конфликт. Коллективный Юг против Запада. Трамп сам объединил БРИКС в одну ось противостояния. Размыл внутренние противоречия внутри союза», — добавил он. Оценивая перспективы противостояния, публицист отметил, что Трамп сильно опоздал: экономики стран блока перспективны для западных инвесторов и его попытки остановить текущие туда потоки инвестиций обречены на провал. Поэтому все, что ему остается, — публиковать угрозы в социальных сетях.