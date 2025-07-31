Трамп увеличил пошлины до 50% на товары из Бразилии

Президент США Дональд Трамп распорядился повысить импортные пошлины в отношении Бразилии до 50%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Подписан указ о введении дополнительных 40% пошлин для Бразилии, в результате чего общий размер пошлин составит 50%», — говорится в указе американского лидера.

Такие меры являются ответом на политику правительства Бразилии, представляющую собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает «антиамериканскую» политику БРИКС, ждет дополнительная пошлина в 10%.

Ранее президент страны Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае отсутствия договоренностей Бразилия готова ввести ответные пошлины на товары из США с 1 августа. Заявление прозвучало на фоне планов Трампа объявить о дополнительных пошлинах на бразильскую продукцию.