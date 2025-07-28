Предъявляя России жесткие требования, президент США Дональд Трамп готовит почву для предстоящего конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал идею Трампа сократить срок, в который участникам украинского конфликта предстоит заключить перемирие, с 50 дней до 10. Медведев напомнил американскому президенту, что Россия не Израиль или Иран и не подвержена такого рода манипуляциям.

«Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо», — призвал президента США Медведев.

Объявив новый дедлайн, Трамп пригрозил вторичными санкциями. Он заявил, что разочарован переговорами с президентом России Владимиром Путиным, но признался в нежелании вводить новые рестрикции против россиян.