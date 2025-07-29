Сенатор Грэм обратился к Медведеву после его поста об Украине

Сенатор конгресса США Линдси Грэм* отреагировал на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о конфликте на Украине. Пост появился в аккаунте в соцсети X политика.

«Тем в России, кто считает, что президент Трамп не настроен серьезно положить конец конфликту между Россией и Украиной: вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь», — написал он.

Грэм* также пообещал, что вскоре в России увидят, что Джо Байден «больше не президент», и призвал садиться за стол переговоров.

Медведев ответил на слова сенатора, подчеркнув, что все цели СВО будут достигнуты, а в США не могут диктовать России, когда садиться на стол переговоров.

Ранее зампред Совбеза назвал заявление американского лидера Дональда Трампа игрой ультиматумов. Он порекомендовал президенту Соединенных Штатов не идти по пути Сонного Джо.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.