Грэму и Трампу прилетело от Медведева: «Работайте ради Америки, дедули»

Переговоры российской и украинской сторон будут завершены только после того, как Россия достигнет всех целей специальной военной операции. Об этом в ответ на пост сенатора конгресса США Линдси Грэма* заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X .

«Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули», — резко ответил он на публикацию Грэма*.

До этого американский сенатор призвал Россию как можно быстрее садиться за стол переговоров. Кроме того, он пригрозил, что те, кто считает, будто президент США Дональд Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

Ранее заместитель председателя Совбеза назвал заявление американского лидера Дональда Трампа игрой ультиматумов. Он порекомендовал президенту Соединенных Штатов не идти по пути Сонного Джо.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.