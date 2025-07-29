Трамп начал отсчет 10 дней для урегулирования конфликта на Украине

Начался десятидневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине, в противном случае для России введут импортные пошлины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести. Возможно, это повлияет, а может и нет», — отметил он.

Трамп добавил, что его не волнует, как отреагируют сырьевые рынки на возможное введение рестрикций в отношении России. Он подчеркнул, что не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.

По словам американского лидера, он не получал реакции от российских властей на свое предложение по достижению прекращения огня на Украине и «сожалеет» об этом.

Ранее республиканец устанавливал дедлайн сроком в 50 дней. В минувший понедельник Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мира на Украине составит 10-12 дней.