Трамп устроил хамскую перепалку с Медведевым: что это было

Президент США Дональд Трамп нагрубил Дмитрию Медведеву и потребовал, чтобы зампред Совбеза России «следил за словами». Хамский пост республиканец опубликовал в Truth Social.

«Передайте Медведеву, несостоявшемуся президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — заявил Трамп.

Помимо этого, президент США назвал экономики России и Индии «мертвыми» и заверил, что ему нет дела до сотрудничества двух стран.

«Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом», — написал политик, после чего обратился к Медведеву.

Несколько дней назад к зампреду СБ обращался сенатор Линдси Грэм. Тогда Медведев написал, что Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы, и каждое такое требование является шагом к войне.

«Обращаюсь к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши подопечные скоро сильно ошибетесь. Вы увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров», — заявил сенатор.

Медведев в ответ посоветовал Трампу и Грэму заниматься делами Америки, назвав их «дедулями».