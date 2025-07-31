Медведев напомнил Трампу о «мертвой руке»: что значит этот намек

Рассуждающему о якобы мертвой экономике России американскому президенту Дональду Трампу стоит вспомнить, как может быть опасна «мертвая рука». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Пусть вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“», — написал он.
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Система «Периметр», известная как Dead Hand («Мертвая рука»), включает в себя созданный в СССР комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.
По словам Медведева, если его слова вызывают столь нервную реакцию у нынешнего «грозного президента США», значит, Россия права во всем и ей стоит продолжать идти той же дорогой.
Хамскую перепалку с заместителем председателя российского Совета безопасности Трамп устроил накануне в соцсети. Он заявил, что Медведеву нужно следить за словами и не заходить на опасную территорию.
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