Сегодня 10:24 Медведев напомнил Трампу о «мертвой руке»: что значит этот намек Медведев: Трампу нужно вспомнить, как опасна «мертвая рука» 0 0 0 Фото: The White House Мир

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Рассуждающему о якобы мертвой экономике России американскому президенту Дональду Трампу стоит вспомнить, как может быть опасна «мертвая рука». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Пусть вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“», — написал он.

Интересно Система «Периметр», известная как Dead Hand («Мертвая рука»), включает в себя созданный в СССР комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом. Система «Периметр», известная как Dead Hand («Мертвая рука»), включает в себя созданный в СССР комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.

По словам Медведева, если его слова вызывают столь нервную реакцию у нынешнего «грозного президента США», значит, Россия права во всем и ей стоит продолжать идти той же дорогой.

Хамскую перепалку с заместителем председателя российского Совета безопасности Трамп устроил накануне в соцсети. Он заявил, что Медведеву нужно следить за словами и не заходить на опасную территорию.